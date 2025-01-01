не исп!KUPO 483T 3 SCT Wind-Up Stand w/Auto Self-Locking Device Silver стойка с редукторной колонной

Артикул: OLE-0678

Kupo 3 SCT Wind-Up Stand w/Auto Self-Locking Device Silver – стойка из хромированной стали с низким основанием. Предназначена для установки студийного оборудования весом до 30 кг. Центральная колонна оснащена редуктором регулировки, а механизм автоблокировки позволяет точно регулировать высоту даже под большой нагрузкой. Максимальная высота – 380 см.