FST SB-10 стойка наклонная

FST
Артикул: OLE-0984

FST SB-10 – алюминиевая стойка для установки студийного оборудования весом до 5 кг.

Технические характеристики:

  • максимальная высота стойки, мм – 1800
  • максимальная длина удочки, мм – 2350
  • вес, кг – 8,5
  • вес груза-противовеса, кг – 4,0
  • минимальная высота стойки, мм – 880
  • минимальная длина удочки, мм – 1280
  • диаметр ножек, мм – 22
  • посадка под приборы – вал 5/8", резьба 3/8" и 1/4"

