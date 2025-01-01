Phottix Varos (87215) многофункциональный держатель для зонта и вспышки

images
Phottix
Артикул: OLE-1379

Phottix Varos (87215) – многофункциональный держатель повышенной прочности. Служит для установки накамерных вспышек и зонтов на студийные стойки или штативы. Имеет возможность изменения угла наклона на 180 градусов. В центре конструкции есть два отверстия с внутренней резьбой на 1/4 и 3/8 дюйма. Для крепления на стойку предусмотрена стандартная резьба 5/8 дюйма.

