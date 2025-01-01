Phottix Varos (87215) многофункциональный держатель для зонта и вспышки

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix Varos (87215) – многофункциональный держатель повышенной прочности. Служит для установки накамерных вспышек и зонтов на студийные стойки или штативы. Имеет возможность изменения угла наклона на 180 градусов. В центре конструкции есть два отверстия с внутренней резьбой на 1/4 и 3/8 дюйма. Для крепления на стойку предусмотрена стандартная резьба 5/8 дюйма.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов