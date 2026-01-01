Phottix Varos II 87216 универсальный держатель

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix Varos II 87216 – многофункциональный держатель, который состоит из двух регулируемых элементов. С их помощью возможна установка оборудования под необходимым углом. Модель имеет регулируемое съемное крепление типа холодный башмак для установки системных вспышек, вместо которого можно установить двухсторонний держатель с резьбой 3/8 и 1/4 дюймов.
Varos II может быть установлен на осветительную стойку или штатив с внутренней резьбой 3/4 дюйма, либо вставкой с резьбой 3/8 дюйма (со съемной вставкой, имеющей резьбу 1/4 дюйма).
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen