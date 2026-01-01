images
Phottix Varos II 87216 универсальный держатель

Phottix Varos II 87216 универсальный держатель

Phottix
Артикул: NVF-2507

Phottix Varos II 87216 – многофункциональный держатель, который состоит из двух регулируемых элементов. С их помощью возможна установка оборудования под необходимым углом. Модель имеет регулируемое съемное крепление типа холодный башмак для установки системных вспышек, вместо которого можно установить двухсторонний держатель с резьбой 3/8 и 1/4 дюймов.

Varos II может быть установлен на осветительную стойку или штатив с внутренней резьбой 3/4 дюйма, либо вставкой с резьбой 3/8 дюйма (со съемной вставкой, имеющей резьбу 1/4 дюйма).

Описание

Phottix Varos II 87216 универсальный держатель

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Видеообзор &quot;Петличный микрофон Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone&quot;
Видеообзор "Петличный микрофон Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone"
Как сжимать видео. Про битрейт просто
Как сжимать видео. Про битрейт просто
Смешанное освещение для фото- и видеосъемки
Смешанное освещение для фото- и видеосъемки
Как фотографировать прическу. Фотосъемка с Кристианом Хафом, оборудование Bowens
Как фотографировать прическу. Фотосъемка с Кристианом Хафом, оборудование Bowens
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера