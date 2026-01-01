Phottix Varos II 87216 универсальный держатель

Артикул: NVF-2507

Phottix Varos II 87216 – многофункциональный держатель, который состоит из двух регулируемых элементов. С их помощью возможна установка оборудования под необходимым углом. Модель имеет регулируемое съемное крепление типа холодный башмак для установки системных вспышек, вместо которого можно установить двухсторонний держатель с резьбой 3/8 и 1/4 дюймов.

Varos II может быть установлен на осветительную стойку или штатив с внутренней резьбой 3/4 дюйма, либо вставкой с резьбой 3/8 дюйма (со съемной вставкой, имеющей резьбу 1/4 дюйма).