Phottix крепление холодный башмак для держателя Multi Boom

Phottix
Артикул: NVF-2786

Крепление Phottix холодный башмак для держателя Multi Boom. Выполненное из алюминия крепление используют для закрепления накамерной вспышки, чтоб обеспечить фотографу дополнительное освещение.

Описание

