Elinchrom (50192) – Ring & L bracket адаптер софтбоксов для накамерных вспышек. Позволяет использовать софтбоксы или иные светоформирующие насадками с байонетом Elinchrom вместе с накамерными вспышками. Вспышка регулируется относительно байонетного кольца по высоте и глубине. Крепление 1/4 дюйма.