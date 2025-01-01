KUPO KAB-31K Nesting Apple Box set "Do-Re-Mi" комплект деревянных ящиков-подставок для съемки

Москва
KUPO KAB-31K Nesting Apple Box set "Do-Re-Mi" комплект деревянных подставок. Подставка Apple box - это один самых полезных аксессуаров на съёмочной площадке, используемый в качестве подставки для фурнитуры и стоек для осветительного оборудования, для выравнивания траектории тележки для камеры, а также из этих подставок можно сделать временное место, где можно посидеть, собрать из них лестницу или использовать как рабочий стол. Подставки Apple box от компании Kupo сделаны из высококачественной 8-ми слойной березовой фанеры.
Набор из 3 подставок разной высоты, складывающихся в 1:
«nesting quarter» («четверть») - 47,0 х 25,4 х 5,0 см, вес 1,75 кг
«nesting half» («половина») - 47,0 х 25,4 х 10,0 см, вес 2,1 кг
«nesting full» («полный») - 50,8 х 30,5 х 17,8 см, вес 4,9 кг
Общий вес комплекта 8,75 кг
