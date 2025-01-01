images
images
images
images
KUPO KAB-31K Nesting Apple Box set "Do-Re-Mi" комплект деревянных ящиков-подставок для съемки
KUPO KAB-31K Nesting Apple Box set "Do-Re-Mi" комплект деревянных ящиков-подставок для съемки
KUPO KAB-31K Nesting Apple Box set "Do-Re-Mi" комплект деревянных ящиков-подставок для съемки
KUPO KAB-31K Nesting Apple Box set "Do-Re-Mi" комплект деревянных ящиков-подставок для съемки

KUPO KAB-31K Nesting Apple Box set "Do-Re-Mi" комплект деревянных ящиков-подставок для съемки

Kupo
Артикул: MTG-1889

KUPO KAB-31K Nesting Apple Box set "Do-Re-Mi" комплект деревянных подставок. Подставка Apple box - это один самых полезных аксессуаров на съёмочной площадке, используемый в качестве подставки для фурнитуры и стоек для осветительного оборудования, для выравнивания траектории тележки для камеры, а также из этих подставок можно сделать временное место, где можно посидеть, собрать из них лестницу или использовать как рабочий стол. Подставки Apple box от компании Kupo сделаны из высококачественной 8-ми слойной березовой фанеры.

Описание

Набор из 3 подставок разной высоты, складывающихся в 1:
«nesting quarter» («четверть») - 47,0 х 25,4 х 5,0 см, вес 1,75 кг
«nesting half» («половина») - 47,0 х 25,4 х 10,0 см, вес 2,1 кг
«nesting full» («полный») - 50,8 х 30,5 х 17,8 см, вес 4,9 кг

Общий вес комплекта 8,75  кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Анри Картье-Брессон
Анри Картье-Брессон
Бьюти-фотография с одной накамерной вспышкой и рефлектором
Бьюти-фотография с одной накамерной вспышкой и рефлектором
Различия между Canon 5D Mark III и Canon 6D с точки зрения профессионального видеографа
Различия между Canon 5D Mark III и Canon 6D с точки зрения профессионального видеографа
Как долго нужно учиться фотографии
Как долго нужно учиться фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера