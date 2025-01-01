images
Aputure INFINIBAR Square Flat Connector крепление

Aputure
Артикул: MTG-1929

Aputure INFINIBAR Square Flat Connector крепление. 

Крепление для соединения и установки нескольких осветителей Aputure INFINIBAR в одной плоскости для образования четырехугольной фигуры. 

Описание

