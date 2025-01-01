images
Артикул: MTG-1918

Aputure INFINIBAR Multi-Light Shaping Kit комплект креплений. 

Полный набор креплений для соединения нескольких осветителей Aputure INFINIBAR и формирования из них различных фигур. Набор поставляется в специальном кейсе для организации и безопасной транспортировки деталей. 

Описание

Комплектация

  • кейс
  • крепление INFINIBAR 3-Way Flat
  • крепление INFINIBAR 4-Way Flat
  • крепление INFINIBAR 6-Way Flat
  • крепление INFINIBAR Triangle Flat (3шт)
  • крепление INFINIBAR Triangle 3D (3шт)
  • крепление INFINIBAR Square Flat (4шт)
  • крепление INFINIBAR Square 3D (4шт)
  • крепление INFINIBAR Hexagon Flat (6шт)
  • крепление INFINIBAR Hexagon 3D (6шт)
  • винт 1/4" (12шт)
  • шестигранный ключ 5мм

