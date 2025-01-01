Артикул: MTG-1918

Aputure INFINIBAR Multi-Light Shaping Kit комплект креплений.

Полный набор креплений для соединения нескольких осветителей Aputure INFINIBAR и формирования из них различных фигур. Набор поставляется в специальном кейсе для организации и безопасной транспортировки деталей.