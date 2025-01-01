images
Aputure Baby Pin Adapter для MT Pro крепление

Aputure Baby Pin Adapter для MT Pro крепление

Aputure
Артикул: OLE-2137

Адаптер со стандартным студийным пальцем 5/8" для установки осветителя Aputure MT Pro на стойку или иное крепление. Оснащен  скобой для соединения с корпусом осветителя

Описание

Aputure Baby Pin Adapter для MT Pro крепление

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Как снимать себя на видео самостоятельно
Как снимать себя на видео самостоятельно
Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
Креативное боке
Креативное боке
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера