images
Aputure 1/4 adsorption parts магнитный адаптер

Aputure 1/4 adsorption parts магнитный адаптер

Aputure
Артикул: OLE-2138

Магнитный адаптер с стандартным студийным винтом 1/4" для закрепления линейного осветителя  MT Pro на металлическую поверхность. 

Описание

Aputure 1/4 adsorption parts магнитный адаптер

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
Эллиотт Эрвитт
Эллиотт Эрвитт
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Фотосъемка жидкости в студии
Фотосъемка жидкости в студии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера