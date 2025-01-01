Falcon Eyes MB-170T штанга

Артикул: VBR-545

Falcon Eyes MB-170T – металлическая штанга для создания конструкций. Применяется с различными системами крепления (например, с зажимом Falcon Eyes CL-22 ). С двух сторон расположены шестиугольные крепления диаметром 5/8" для зажимов-держателей, с другой – стандартная стоечная головка 5/8". Длина 170 мм. Вес – 0,1 кг