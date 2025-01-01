images
KUPO KS-159 Junior Adjustable Offset Arm-Black кронштейн черный

KUPO KS-159 Junior Adjustable Offset Arm-Black кронштейн черный

Kupo
Артикул: MTG-1635

KUPO KS-159 Junior Adjustable Offset Arm-Black кронштейн черный. Кронштейн для бокового крепления Junior Oﬀset Arm со штифтом 9/8"(junior pin) и крепёжной приёмной втулкой 9/8" (junior receiver) для боковой установки большого осветительного прибора на стойку. Длина 48 - 71 см. Нагрузка в сложенном виде 40 кг. Нагрузка при полном выдвижении 20 кг. 

Описание

Втулка на выносе позволяет устанавливать прибор как в верхнем, так и в нижнем положении. Предохранительный стержень входит в комплект.
Этот кронштейн оснащён механизмом регулировки длины, который вам позволяет увеличивать длину кронштейна от 48 до 71 см для гибкой корректировки расстояния от центра.

Внимание: При боковом креплении осветительных приборов смещается центр тяжести, поэтому необходимо установить противовес (например, мешок с песком) для предотвращения опрокидывания стойки.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Как стать моделью размера &quot;плюс&quot;?
Как стать моделью размера "плюс"?
Какой фотобокс купить для предметной съемки
Какой фотобокс купить для предметной съемки
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера