Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-159 Junior Adjustable Offset Arm-Black кронштейн черный. Кронштейн для бокового крепления Junior Oﬀset Arm со штифтом 9/8"(junior pin) и крепёжной приёмной втулкой 9/8" (junior receiver) для боковой установки большого осветительного прибора на стойку. Длина 48 - 71 см. Нагрузка в сложенном виде 40 кг. Нагрузка при полном выдвижении 20 кг.
Втулка на выносе позволяет устанавливать прибор как в верхнем, так и в нижнем положении. Предохранительный стержень входит в комплект.
Этот кронштейн оснащён механизмом регулировки длины, который вам позволяет увеличивать длину кронштейна от 48 до 71 см для гибкой корректировки расстояния от центра.
Внимание: При боковом креплении осветительных приборов смещается центр тяжести, поэтому необходимо установить противовес (например, мешок с песком) для предотвращения опрокидывания стойки.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen