KUPO KS-159 Junior Adjustable Offset Arm-Black кронштейн черный

Описание

Втулка на выносе позволяет устанавливать прибор как в верхнем, так и в нижнем положении. Предохранительный стержень входит в комплект.

Этот кронштейн оснащён механизмом регулировки длины, который вам позволяет увеличивать длину кронштейна от 48 до 71 см для гибкой корректировки расстояния от центра.



Внимание: При боковом креплении осветительных приборов смещается центр тяжести, поэтому необходимо установить противовес (например, мешок с песком) для предотвращения опрокидывания стойки.