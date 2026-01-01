Meike 35mm F2.0 FF STM L-mount объектив
Артикул: MTG-3802

Meike 35mm F2.0 FF STM L-mount объектив. Объектив Meike 35mm F2.0 предлагает операторам и фотографам профессиональное качество съёмки благодаря широкой диафрагме. Это обеспечивает превосходную производительность при слабом освещении и мягкое боке, что особенно важно для создания выразительных портретов и атмосферных сцен. Байонет L-mount (Leica/Panasonic/Sigma), тип матрицы Fullframe.

Описание

Мотор STM поддерживает бесшумный и быстрый автофокус, идеально подходящий для видео и фото, что делает этот объектив универсальным инструментом для различных задач.

35-мм фокусное расстояние и совместимость с полнокадровой камерой открывают широкие возможности для съёмки городских сцен, пейзажей и повседневных сюжетов с естественным углом обзора в 64°. Благодаря легкому весу всего в 297 г и компактному дизайну объектив удобно использовать при длительных съёмках, а также брать с собой в путешествия. Оптическая конструкция объектива из 9 групп и 11 элементов с многослойными покрытиями улучшает качество изображения, снижая блики и ореолы, что делает новинку идеальным выбором для профессионалов.

Характеристики:

  • Байонет объектива L-mount (Leica/Panasonic/Sigma)
  • Покрытие матрицы Fullframe
  • Фокусное расстояние 35 мм
  • Конструкция 11 элементов в 9 группах
  • Фокусировка автоматическая
  • Максимальная диафрагма f2.0
  • Минимальная диафрагма f22
  • Минимальная дистанция фокусировки 450 мм
  • Угол зрения диагональ 64°
  • Диаметр резьбы на объективе 58 мм
  • Габариты 73 × 73 × 93 мм
  • Вес 300 г
  • Особенности конструкции STM мотор

Комплектация

  • объектив
  • бленда
  • крышка байонета
  • крышка линзы

Видео

Как долго нужно учиться фотографии
Как долго нужно учиться фотографии
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&amp;70. Обзор и сравнение портретных тарелок
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&70. Обзор и сравнение портретных тарелок
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
