YongNuo YN2.0II конвертер X2.0 для объективов Canon (II)
Конвертер X2.0 для объективов Canon (II) YongNuo YN2.0II.

Двухкратный телеконвертер в два раза увеличивает фокусное расстояние объектива, позволяя значительно приблизиться к объекту съемки. 

Описание

Конвертер обеспечивает электронную связь между камерой и объективом, что обеспечивает работу автофокуса и автоэкспозиции камеры. Тем не менее, двухкратный конвертер снижает светопропускаемость объектива на 2 ступени и поэтому работа автофокуса может стать медленной и менее точной, часть точек фокусировки может быть недоступна, а в некоторых случаях (если относительное отверстие объектива меньше f/4), автофокус может не работать, это зависит от модуля автофокусировки, установленного в камере.

Данная модель конвертера не имеет защиты от пыли и влаги.

Совместимость.

Камеры - Canon EOS 5D, 5D II, 5D III, 6D, 7D, 10D, 20D, 30D, 40D, 50D, 60D, 60Da, 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 1000D, 1100D.

Объективы - EF 24-70mm F/2.8L II USM, EF 24-70mm F/4L IS USM, EF 24-105mm F/4L IS USM, EF 28-135mm F/3.5-5.6 IS USM, EF 28-300mm F/3.5-5.6L IS USM, EF 70-200mm F/2.8L IS II USM, EF 70-200mm F/2.8L USM, EF 70-200mm F/4L IS USM, EF 70-200mm F/4L USM, EF 70-300mm F/4-5.6L IS USM, EF 70-300mm F/4.5-5.6 DO IS USM, EF 70-300mm F/4-5.6 IS USM, EF 75-300mm F/4-5.6 III USM, EF 75-300mm F/4-5.6 III, EF 100-400mm F/4.5-5.6L IS USM, EF24mm F/2.8 IS USM, EF24mm F/2.8, EF 28mm F/1.8 USM, EF28mm F/2.8 IS USM, EF 28mm F/2.8, EF 35mm F/1.4 L USM, EF 35mm F/2 IS USM, EF 40mm F/2.8 STM, EF 50mm F/1.2 L USM, EF 50mm F/1.4 USM, EF 85mm F/1.2 L II USM,  EF 85mm F/1.8 USM, EF 100mm F/2 USM, EF 135mm F/2L USM, EF 200mm F/2 L IS USM, EF 200mm F/2.8 L II USM,  EF 300mm F/2.8L IS II USM, EF 300mm F/4 L IS USM, EF 400mm F/2.8 L IS II USM, EF 400mm F/4 DO IS USM, EF 400mm F/5.6 L USM, EF 500mm F/4 L IS II USM.

Характеристики:

  • вес - 180 г
  • диаметр - 68 мм.

