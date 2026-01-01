Meike MK-EFTR-B адаптер для объектива EF/EF-S на байонет Canon R
Meike
Артикул: MTG-3790

Meike MK-EFTR-B адаптер для объектива EF/EF-S на байонет Canon R. Автофокусный байонетный адаптер позволяет работать с объективами Canon EF, EF-S на фотокамерах с байонетами системы Canon EOS. Оснащен кольцом управления позволяющим устанавливать диафрагму, выдержку и ISO.

Описание

Адаптер позволяет установить любой объектив с байонетом Canon EF, EF-S к корпусу камеры Canon R mount. Это дает вам возможность использовать ваш основной объектив и экономить на покупке новых объективов. Байонетный адаптер сохраняет полную автофокусировку и возможности стабилизации изображения, не содержит оптических компонентов, что позволяет сохранить первоначальное оптическое качество установленного объектива. Прочная металлическая конструкция обеспечивает надёжное соединение камеры с объективом. Матовая внутренняя поверхность предотвращает блики и отражения.

Основные преимущества адаптера:

  • Позволяет установку любых объективов Canon EF, EF-S  к камерам Canon R mount
  • Не содержит оптических компонентов
  • Сохраняет первоначальное оптическое качество установленного объектива
  • Сохраняет полную автофокусировку и возможности стабилизации изображения
  • Матовая внутренняя поверхность предотвращает блики и отражения

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера