Falcon Eyes переходное кольцо Pentax 67 на Canon EOS

Описание

Переходное кольцо Pentax 67 на Canon EOS позволяет устанавливать объективы с байонетом Pentax 67 (рабочий отрезок 84,95 мм) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S (рабочий отрезок 44 мм), с обеспечением фокусировки на бесконечность. Эта модель не имеет электронных контактов, по этому подтверждение фокусировки отсутствует. Работает в режимах М или Av, камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме, объективы без кольца диафрагмы используются только с максимально открытой диафрагмой. Для безопасного использования адаптера с тяжелыми объективами в конструкции предусмотрено крепление для установки на штатив.

Характеристики: