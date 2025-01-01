images
Falcon Eyes переходное кольцо Pentax 67 на Canon EOS
Falcon Eyes переходное кольцо Pentax 67 на Canon EOS

Falcon Eyes переходное кольцо Pentax 67 на Canon EOS

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6486

Falcon Eyes переходное кольцо Pentax 67 на Canon EOS – предназначено для крепления объективов с байонетом Pentax 67 на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S.

Описание

Переходное кольцо Pentax 67 на Canon EOS позволяет устанавливать объективы с байонетом Pentax 67 (рабочий отрезок 84,95 мм) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S (рабочий отрезок 44 мм), с обеспечением фокусировки на бесконечность. Эта модель не имеет электронных контактов, по этому подтверждение фокусировки отсутствует. Работает в режимах М или Av, камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме, объективы без кольца диафрагмы используются только с максимально открытой диафрагмой. Для безопасного использования адаптера с тяжелыми объективами в конструкции предусмотрено крепление для установки на штатив.

Характеристики:

  • совместимость – для установки объективов с байонетом Pentax 67 на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S
  • фокусировка на бесконечность – да
  • подтверждение фокусировки – нет
  • материал – металл

