Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes переходное кольцо Nikon на Canon EOS - B с чипом – предназначено для крепления объективов с байонетом Nikon F на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S, с чипом подтверждения фокусировки.
Переходное кольцо Nikon на Canon EOS–B с чипом, позволяет устанавливать объективы с байонетом Nikon F (рабочий отрезок 46,5) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S (рабочий отрезок 44 мм), с обеспечением фокусировки на бесконечность. Конструкция с усовершенствованным замком блокировки обеспечивает комфортное и безопасное использование. Эта модель имеет электронный чип, который позволяет использовать функцию подтверждения фокусировки. Работает с режимами М или Av, камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме, объективы без кольца диафрагмы могут быть применены только с максимально открытой диафрагмой.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов