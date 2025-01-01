Falcon Eyes переходное кольцо Nikon на Canon EOS - B с чипом

Описание

Переходное кольцо Nikon на Canon EOS–B с чипом, позволяет устанавливать объективы с байонетом Nikon F (рабочий отрезок 46,5) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S (рабочий отрезок 44 мм), с обеспечением фокусировки на бесконечность. Конструкция с усовершенствованным замком блокировки обеспечивает комфортное и безопасное использование. Эта модель имеет электронный чип, который позволяет использовать функцию подтверждения фокусировки. Работает с режимами М или Av, камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме, объективы без кольца диафрагмы могут быть применены только с максимально открытой диафрагмой.

Характеристики: