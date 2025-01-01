Falcon Eyes переходное кольцо Leika R на EOS

images
-15 %
Falcon Eyes
Артикул: NVF-6471

Falcon Eyes переходное кольцо Leica R на EOS – предназначено для крепления объективов с байонетом Leica R на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S.

Описание

Переходное кольцо Leica R на EOS позволяет устанавливать объективы с байонетом Leica R (рабочий отрезок 47 мм) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S (рабочий отрезок 44 мм). Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Эта модель не имеет электронных контактов и по этому отсутствует подтверждение фокусировки. Работает с режимами М или Av (камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму). Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.

Характеристики:

  • совместимость – для установки объективов с байонетом Leica R на фотоаппараты Canon EOS
  • фокусировка на бесконечность – да
  • подтверждение фокусировки – нет
  • материал – металл

 

Ошибка

