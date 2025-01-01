Москва
Falcon Eyes кольцо переходное Contax на EOS – установки объективов с байонетом Contax/Yashica на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S.
Переходное кольцо Contax на EOS позволяет устанавливать объективы с байонетом Contax/Yashica (рабочий отрезок 45,5 мм) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S (рабочий отрезок 44 мм). Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Модель не имеет электронных контактов, поэтому подтверждение фокусировки отсутствует. Работает в режимах М или Av (камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму). Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.
Характеристики:
