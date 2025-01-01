Bessa переходное кольцо M42 - Pentax-K

images
Артикул: NVF-7203

Bessa M42 - Pentax-K – переходное кольцо для установки объективов на камеру Pentax-K (портретный и макрорежим, без сохранения наводки на бесконечность). Изготовлено из латуни и алюминия. Устанавливается на камеру путем совмещения точек крепления на переходнике и байонете камеры. Совместимо со всеми камерами Pentax c креплением Pentax-K и объективами, имеющими крепление М42 (резьба). Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.

