Bessa переходное кольцо M42 - Pentax-K

Bessa M42 - Pentax-K – переходное кольцо для установки объективов на камеру Pentax-K (портретный и макрорежим, без сохранения наводки на бесконечность). Изготовлено из латуни и алюминия. Устанавливается на камеру путем совмещения точек крепления на переходнике и байонете камеры. Совместимо со всеми камерами Pentax c креплением Pentax-K и объективами, имеющими крепление М42 (резьба). Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.
