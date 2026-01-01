Bessa переходное кольцо M42 - NIKON с линзой

Кольцо переходное M42 на Nikon используется с цифровыми и пленочными камерами Nikon для оптики с резьбовым креплением M42 («Зенит», Praktica, Pentax, Carl Zeiss).
Прост в использовании, не влияет на качество изображения.
Bessa M42 - NIKON с линзой – переходное кольцо для установки объективов на камеру Nikon (полный диапазон фкусировки). Изготовлено из латуни и алюминия. Устанавливается на камеру путем совмещения точек крепления на переходнике и байонете камеры. Совместимо со всеми камерами Nikon c креплением Nikon F и объективами, имеющими крепление М42 (резьба). Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.
Fotokvant SBF-2030 – софтбокс прямоугольный для накамерной вспышки.
Позволяет получить мягкий и объемный свет. Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа.
Размер софтбокса 20х30 см.
