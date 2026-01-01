images
Bessa переходное кольцо M42 - NIKON с линзой
Bessa переходное кольцо M42 - NIKON с линзой
Артикул: NVF-7202

Bessa M42 - NIKON с линзой – переходное кольцо для установки объективов на камеру Nikon (полный диапазон фкусировки). Изготовлено из латуни и алюминия. Устанавливается на камеру путем совмещения точек крепления на переходнике и байонете камеры. Совместимо со всеми камерами Nikon c креплением Nikon F и объективами, имеющими крепление М42 (резьба). Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.

