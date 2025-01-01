Bessa переходное кольцо M42 - Minolta AF

Fotokvant CAP-49-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 49 мм.
Bessa M42 - Minolta AF – переходное кольцо для установки объективов на камеру Sony NEX. Изготовлено из латуни и алюминия. Устанавливается на камеру путем совмещения точек крепления на переходнике и байонете камеры. Совместимо со всеми фотоаппаратами Sony c креплением NEX и объективами, имеющими крепление М42 (резьба). Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.
Fotokvant CAP-55-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 55 мм.
Fotokvant CAP-62-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 62 мм.
