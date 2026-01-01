Bessa переходное кольцо M39 - Sony Nex

Артикул: NVF-7214

Bessa M39 - Sony Nex – переходное кольцо для установки объективов M39 на камеру Sony Nex. Изготовлено из латуни и алюминия. Устанавливается на камеру путем совмещения точек крепления на переходнике и байонете камеры. Совместимо со всеми фотоаппаратами Sony c креплением Nex и объективами, имеющими крепление M39. Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.