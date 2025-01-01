Bessa переходное кольцо M39 - Leica M (28-90)

Москва
Bessa M39 - Leica M (28-90) – переходное кольцо для установки объективов M39 на камеру Leica M. Изготовлено из латуни. Устанавливается на камеру путем совмещения точек крепления на переходнике и байонете камеры. Совместимо со всеми фотоаппаратами c креплением Leica M (Leica, Voigtlander, Zeiss Ikon) и объективами с фокусным расстоянием 28 или 90 мм, имеющими крепление М39. Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.
