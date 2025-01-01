Bessa переходное кольцо M39 - Fuji FX

images
Bessa
Артикул: NVF-7222

Bessa M39 - Fuji FX – переходное кольцо для установки объективов M39 на камеру Fuji FX. Изготовлено из латуни и алюминия. Устанавливается на камеру путем совмещения точек крепления на переходнике и байонете камеры. Совместимо со всеми фотоаппаратами Fuji c креплением Fujifilm X Mount и объективами от дальномерных камер, имеющие крепление М39. Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.

