Bessa переходное кольцо Leica M - Fuji FX

Артикул: NVF-7224

Bessa Leica M - Fuji FX – переходное кольцо для установки объективов Leica M на камеру Fuji FX. Изготовлено из латуни и алюминия. Устанавливается на камеру путем совмещения точек крепления на переходнике и байонете камеры. Совместимо со всеми фотоаппаратами Fuji c креплением Fujifilm X Mount и объективами, имеющими крепление Leica M. Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.