Bessa переходное кольцо Leica M - Fuji FX

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Bessa Leica M - Fuji FX – переходное кольцо для установки объективов Leica M на камеру Fuji FX. Изготовлено из латуни и алюминия. Устанавливается на камеру путем совмещения точек крепления на переходнике и байонете камеры. Совместимо со всеми фотоаппаратами Fuji c креплением Fujifilm X Mount и объективами, имеющими крепление Leica M. Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов