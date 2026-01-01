images
images
images
images
images
images
Bessa переходное кольцо Leica M - Fuji FX
Bessa переходное кольцо Leica M - Fuji FX
Bessa переходное кольцо Leica M - Fuji FX
Bessa переходное кольцо Leica M - Fuji FX
Bessa переходное кольцо Leica M - Fuji FX
Bessa переходное кольцо Leica M - Fuji FX

Bessa переходное кольцо Leica M - Fuji FX

Bessa
Артикул: NVF-7224

Bessa Leica M - Fuji FX – переходное кольцо для установки объективов Leica M на камеру Fuji FX. Изготовлено из латуни и алюминия. Устанавливается на камеру путем совмещения точек крепления на переходнике и байонете камеры. Совместимо со всеми фотоаппаратами Fuji c креплением Fujifilm X Mount и объективами, имеющими крепление Leica M. Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.

Описание

Bessa переходное кольцо Leica M - Fuji FX

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть I
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть I
Как сделать фон нескучным
Как сделать фон нескучным
Советы по фотосъемке домашних животных
Советы по фотосъемке домашних животных
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера