Bessa переходное кольцо Canon FD - Sony Nex

Артикул: NVF-7219

Bessa Canon FD - Sony Nex – переходное кольцо для установки объективов Canon FD на камеру Sony Nex. Изготовлено из латуни и алюминия. Устанавливается на камеру путем совмещения точек крепления на переходнике и байонете камеры. Совместимо со всеми фотоаппаратами Sony c креплением Nex и объективами, имеющими крепление Canon FD. Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.