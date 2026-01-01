images
images
images
images
images
Bessa переходное кольцо Canon FD - M4/3
Bessa переходное кольцо Canon FD - M4/3
Bessa переходное кольцо Canon FD - M4/3
Bessa переходное кольцо Canon FD - M4/3
Bessa переходное кольцо Canon FD - M4/3

Bessa переходное кольцо Canon FD - M4/3

Bessa
Артикул: NVF-7235

Bessa Canon FD - M4/3 – переходное кольцо для установки объективов Canon FD на камеру Olympus E-P1/E-P2/E-PL1 или Panasonnic G1/G2/GF1/GH1/GH2. Изготовлено из латуни и алюминия. Устанавливается на камеру путем совмещения точек крепления на переходнике и байонете камеры. Совместимо со всеми фотоаппаратами c креплением M4/3 и объективами, имеющими крепление Canon FD. Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.

Описание

Bessa переходное кольцо Canon FD - M4/3

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
Зачем нужен флэшметр
Зачем нужен флэшметр
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера