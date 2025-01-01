images
Sigma
Артикул: MTG-1568

Sigma 40mm f/1.4 DG HSM Art Sony E объектив. 

Нigh-end кинообъектив для полнокадровых камер, применяемый профессиональными кинооператорами, т.к. предназначен для съемки подвижных объектов, свободно перемещающихся по экрану. Объектив соответствует концепции линейки Art: оптическое качество изображения превыше всего. SIGMA 40mm F1.4 DG HSM это первый объектив компании Sigma, воплощающий подходы и взгляды, свойственные кино, к созданию фотообъектива с потрясающим качеством изображения.

Описание

Три оптических элемента из флюоритоподобного низкодисперсного стекла FLD и три оптических элемента из сверх низкодисперсного стекла SLD эффективно устраняют продольные хроматические искажения. Объектив формирует резкое и высококонтрастное изображение в фокальной плоскости, в тоже время зоны вне фокуса имеют приятное глазу размытие, придавая цельность главному объекту съемки. Уровень дисторсии не превышает 1%, а саггитальная кома сведена к минимуму, что гарантирует неизменное качество изображения по всей площади сенсора камеры. Этот высококлассный объектив обеспечивает разрешение 8К и в тоже время гарантирует потрясающий визуальный эффект.

Передняя линза объектива имеет специальное пыле- и влагозащитное покрытие с грязеотталкивающим эффектом. Корпус и байонет также защищены от воздействия влаги и пыли, что позволяет использовать объектив в сложных условиях окружающей среды. Ультразвуковой мотор фокусировки и обновлённый алгоритм системы автофокусировки позволяют мгновенно запечатлеть любое движение и сцену.

Характеристики:

  • Байонет Sony E (35 мм)
  • Фокусное расстояние 40 мм
  • Относительное отверстие 1:1.4
  • Минимальная диафрагма 1:16
  • Минимальная дистанция фокусировки 0.4 м
  • Угол поля зрения 56.8°
  • Конструкция объектива 16 элементов в 12 группах (3 флюоритовые FLD, 3 со сверхнизкой дисперсией SLD, 1 асферический)
  • Диаметр светофильтра 82 мм
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Размеры 87.8 х 131 мм
  • Вес 1200 г. 

Ошибка

