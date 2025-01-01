Sigma 40mm f/1.4 DG HSM Art Sony E объектив. 

Описание

Три оптических элемента из флюоритоподобного низкодисперсного стекла FLD и три оптических элемента из сверх низкодисперсного стекла SLD эффективно устраняют продольные хроматические искажения. Объектив формирует резкое и высококонтрастное изображение в фокальной плоскости, в тоже время зоны вне фокуса имеют приятное глазу размытие, придавая цельность главному объекту съемки. Уровень дисторсии не превышает 1%, а саггитальная кома сведена к минимуму, что гарантирует неизменное качество изображения по всей площади сенсора камеры. Этот высококлассный объектив обеспечивает разрешение 8К и в тоже время гарантирует потрясающий визуальный эффект.

Передняя линза объектива имеет специальное пыле- и влагозащитное покрытие с грязеотталкивающим эффектом. Корпус и байонет также защищены от воздействия влаги и пыли, что позволяет использовать объектив в сложных условиях окружающей среды. Ультразвуковой мотор фокусировки и обновлённый алгоритм системы автофокусировки позволяют мгновенно запечатлеть любое движение и сцену.

Характеристики: