Meike S35 Prime 35mm T2.1 ARRI PL объектив
Meike
Артикул: MTG-3737

Meike S35 Prime 35mm T2.1 ARRI PL объектив. Объектив в серии высококачественных кинообъективов Super35. Линзы с мультипросветлением гарантируют потрясающую четкость кадра с минимумом искажений. Подходит для съёмки в 6K. Байонет PL-mount (ARRI), тип матрицы Super35/APS-C.

Описание

Прочный алюминиевый корпус имеет уже встроенные зубчатые кольца 0.8mm Mod для работы с приводами на диафрагме и фокусе.

Характеристики: 

  • Байонет объектива EF (Canon)
  • Покрытие матрицы Super35/APS-C
  • Фокусное расстояние 35 мм
  • Конструкция 12 элементов в 10 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма T2.1
  • Минимальная диафрагма T22
  • Лепестки диафрагмы 11 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 480 мм
  • Угол зрения диагональ 48.2°
  • Угол зрения вертикаль 27.8°
  • Угол зрения горизонталь 40.8°
  • Диаметр резьбы на объективе 77 мм
  • Габариты 80 × 80 × 106.5 мм
  • Вес 940 г
  • Особенности конструкции зубчатое кольцо

Комплектация

  • объектив
  • крышка байонета
  • крышка линзы

