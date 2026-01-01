Meike S35 Prime 25mm T2.1 EF объектив
Meike
Артикул: MTG-3761

Meike S35 Prime 25mm T2.1 EF объектив. Модель с фокусным расстоянием 25мм в серии высококачественных кинообъективов Super35 Prime. Линзы с мультипросветлением гарантируют потрясающую четкость кадра с минимумом искажений. Подходит для съёмки в 6K. Байонет EF (Canon), тип матрицы Super35/APS-C. 

Описание

Прочный алюминиевый корпус имеет уже встроенные зубчатые кольца 0.8mm Mod для работы с приводами на диафрагме и фокусе. 

Характеристики:

  • Байонет объектива EF (Canon)
  • Покрытие матрицы Super35/APS-C
  • Фокусное расстояние 25 мм
  • Конструкция 13 элементов в 10 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма T2.1
  • Минимальная диафрагма T22
  • Лепестки диафрагмы 9 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 350 мм
  • Угол зрения диагональ 64.2°
  • Угол зрения вертикаль 41°
  • Угол зрения горизонталь 53.2°
  • Диаметр резьбы на объективе 77 мм
  • Габариты 85.5 × 85.5 × 104.5 мм
  • Вес 940 г
  • Особенности конструкции зубчатое кольцо

Комплектация

  • объектив
  • крышка байонета
  • крышка линзы

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
