images
images
images
images
Meike S35 Prime 18mm T2.1 EF объектив
Meike
Артикул: MTG-3763

Meike S35 Prime 18mm T2.1 EF объектив. Новый объектив в серии высококачественных кинообъективов Super35. Линзы с мультипросветлением гарантируют потрясающую четкость кадра с минимумом искажений. Подходит для съёмки в 6K. Байонет EF (Canon), тип матрицы Super35/APS-C.

Описание

Прочный алюминиевый корпус имеет уже встроенные зубчатые кольца 0.8mm Mod для работы с приводами на диафрагме и фокусе.

Характеристики:

  • Байонет объектива EF (Canon)
  • Покрытие матрицы Super35/APS-C
  • Фокусное расстояние 18 мм
  • Конструкция 15 элементов в 10 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма T2.1
  • Минимальная диафрагма T22
  • Лепестки диафрагмы 10 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 250 мм
  • Угол зрения диагональ 76.6°
  • Угол зрения вертикаль 45.5°
  • Угол зрения горизонталь 63.2°
  • Диаметр резьбы на объективе 77 мм
  • Габариты 85.5 × 85.5 × 104.5 мм
  • Особенности конструкции зубчатое кольцо

Комплектация

  • объектив
  • крышка байонета
  • крышка линзы

