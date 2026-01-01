Meike 8mm T2.9 Micro 4/3 объектив
Meike 8mm T2.9 Micro 4/3 объектив
Meike 8mm T2.9 Micro 4/3 объектив
Meike 8mm T2.9 Micro 4/3 объектив

Meike 8mm T2.9 Micro 4/3 объектив

Meike
Артикул: MTG-3735

Meike 8mm T2.9 Micro 4/3 объектив. Профессиональный широкоугольный объектив разработан для беззеркальных кроп камер. Имеет ручную фокусировку и встроенные зубчатые кольца 0.8 MOD для работы с приводами. Байонет Micro 4/3. Тип матрицы Micro 4/3.

Описание

Цельнометаллический корпус отличается надежностью и долговечностью. Имеется шкала фокусных расстояний и отметки диафрагмы с обеих сторон. Управление фокусировкой и диафрагмой плавное, без щелчков и посторонних звуков. Отличается плавным ходом кольца фокусировки. Ход кольца достигает 270°.

Характеристики:

  • Байонет объектива Micro 4/3
  • Покрытие матрицы Micro 4/3
  • Фокусное расстояние 8 мм
  • Конструкция 12 элементов в 7 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма T2.2
  • Минимальная диафрагма T22
  • Минимальная дистанция фокусировки 254 мм
  • Угол зрения диагональ 108.6°
  • Угол зрения вертикаль 80°
  • Угол зрения горизонталь 96°
  • Диаметр резьбы на объективе 86 мм
  • Вес 540 г
  • Особенности конструкции зубчатое кольцо

Комплектация

  • объектив
  • крышка байонета
  • крышка линзы
  • чехол

visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
