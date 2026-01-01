images
images
images
images
images
Meike 10mm T2.2 Micro 4/3 объектив
Meike
Артикул: MTG-3751

Meike 10mm T2.2 Micro 4/3 объектив. Сверхширокоугольный кинообъектив с ручной фокусировкой. Спроектирован специально для видеосъемки, присутствует зубчатая передача на кольце фокусировки и диафрагмы. Крупная маркировка дистанции фокусировки значительно облегчает работу с объективом. Байонет Micro 4/3. Тип матрицы Micro 4/3.

Описание

Максимально точная и плавная ручная фокусировка осуществляется благодаря очень длинному ходу фокусировочного кольца и углу поворота в 270°. Гарантируется плавное вращение колец фокусировки и диафрагмы, мягкое и красивое боке, а благодаря многослойному просветлению отличный контраст изображений.

При использовании объектива будет отсутствовать паразитный цвет и блики, а при вращении фокусировочного кольца не будет «дыхания». Прекрасный кинообъектив для записи в высоком качестве.

Характеристики:

  • Байонет объектива Micro 4/3
  • Покрытие матрицы Micro 4/3
  • Фокусное расстояние 10 мм
  • Конструкция 15 элементов в 12 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма T2.2
  • Минимальная диафрагма T22
  • Минимальная дистанция фокусировки 300 мм
  • Угол зрения диагональ 90.4°
  • Угол зрения горизонталь 106.4°
  • Диаметр резьбы на объективе 77 мм
  • Габариты 88 × 80 × 80 мм
  • Вес 600 г
  • Особенности конструкции зубчатое кольцо

Комплектация

  • объектив
  • крышка линзы
  • крышка байонета
  • салфетка

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера