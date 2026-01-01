Sony Alpha A7C Body фотоаппарат черный

Основой фотоаппарата стала полнокадровая CMOS-матрица с кроп-фактором, равным 1. Разрешение матрицы 24.2 Мп позволит делать высококачественные фотографии с высокой степенью детализации и точной цветопередачей. За обработку кадров отвечает производительный процессор, дополняющий техническую конфигурацию.
Камера охватывает большой диапазон значений светочувствительности — от 100 до 51200 ISO. Эти параметры позволяют ей эффективно работать с имеющимся светом, обеспечивая детализацию темных и светлых участков кадра. Шумов и других оптических дефектов не будет даже при съемке в слабом свете.
Камера использует современную систему фокусировки, имеющую множество точек отслеживания по всей площади кадра. Фокус работает быстро и точно, обеспечивая четкость снимаемых объектов даже на границе кадра. Преимущества внедренного автофокуса дополняет поддержка функции фокусировки по глазам, которая работает даже при изменении ориентации камеры.
Превосходная запись видео в 4K. Эффект боке с небольшой глубиной резкости — одно из преимуществ полнокадровых камер. Попиксельное считывание без их объединения обеспечивает передискретизацию, эквивалентную записи в 6K, и изображения без эффектов муара и ступенчатых контуров.
Более качественные портреты получаются благодаря надежной функции отслеживания объектов. Как и в предыдущих моделях, в этой камере для ее активации нужно наполовину нажать предварительно настроенную кнопку затвора. Еще один новый способ быстро запустить отслеживание в реальном времени, даже если не выбран режим AF-C, — нажать кнопку AF-ON на камере α7C. Фокус сохраняется даже в том случае, если лицо объекта не полностью освещено или на нем надеты очки.
Открытый по бокам ЖК-монитор упрощает процесс ведения видеоблогов, дополнительная рукоятка и микрофон идеально подходят для беспроводной съемки видеоблогов, а цифровой микрофон обеспечивает невероятно четкий звук. Также поддерживается такой популярный сейчас вертикальный формат видео: метаданные позволяют проигрывать и редактировать снятый таким образом видеоматериал в вертикальном положении, не переворачивая его.
Хранить, просматривать и делиться фото и видео можно, напрямую передав их на смартфон или планшет по Wi-Fi®-соединению (2,4 ГГц или 5 ГГц). Передача в одно касание действует для определенных устройств, для остальных — через QR-коды.
Характеристики:
- Разрешение матрицы, Мпикс 24.2
- Полнокадровая матрица Есть
- Физический размер матрицы 35.9 x 24 мм
- Тип матрицы CMOS
- Максимальное разрешение 6000 x 4000
- Чувствительность 100 - 51200 ISO, Auto ISO
- Поддержка сменных объективов Sony E
- Формат кадра 16:9, 3:2
- Скорость съемки, кадров в сек 4
- Время работы таймера 2, 10
- Наличие таймера Есть
- Способ фокусировки по лицу, ручной
- Подсветка автофокуса Есть
- Выдержка максимальная, с 30
- Выдержка минимальная, с 1/8000
- Экспокоррекция +/- 5 EV
- Шаг экспокоррекции 1/3 ступени
- Ручная настройка выдержки и диафрагмы Есть
- Замер экспозиции центровзвешенный, мультизонный, точечный
- Баланс белого авто, с брекетингом, ручной установкой
- Поддержка HDMI Есть
- Цифровой Zoom 4
- Видоискатель Есть
- Тип видоискателя электронный
- ЖК-экран, дюймов 3
- Разрешение ЖК-экрана, px 921600
- ЖК-экран Сенсорный, Есть, Поворотный
- Использование экрана в качестве видоискателя Есть
- Тип карт памяти SD, SDHC, SDXC
- Форматы изображения JPEG, RAW
- Интерфейсы USB, HDMI, аудио, Bluetooth, NFC
- Наличие Wi-Fi Есть
- Запись видео Есть
- Формат записи видео MP4, AVCHD
- Видеокодеки MPEG4, H.264, AVC
- Максимальное разрешение роликов 4K
- Максимальная частота кадров видеоролика 30
- Емкость аккумулятора 1080 мАч
- Размер 124x71x60 мм
- Вес, г 509.