Sony Alpha A7C Body фотоаппарат черный
Артикул: MTG-1605

Sony Alpha A7С Body фотоаппарат черный. 

Небольшие размеры и легкость гармонично сочетаются с большим функционалом, высокой производительностью и возможностями профессиональной техники. Этот аппарат станет универсальным инструментом для съемки в разных жанрах. Благодаря полнокадровой матрице можно создавать великолепные снимки, которые раньше не удавалось сделать на камеру такого формата. Матрица камеры α7C в два раза больше тех, что установлены в камерах APS-C такого же размера, и в 30 раз больше матриц смартфонов. Это обеспечивает превосходные и детализированные изображения.

Описание

Основой фотоаппарата стала полнокадровая CMOS-матрица с кроп-фактором, равным 1. Разрешение матрицы 24.2 Мп позволит делать высококачественные фотографии с высокой степенью детализации и точной цветопередачей. За обработку кадров отвечает производительный процессор, дополняющий техническую конфигурацию.

Камера охватывает большой диапазон значений светочувствительности — от 100 до 51200 ISO. Эти параметры позволяют ей эффективно работать с имеющимся светом, обеспечивая детализацию темных и светлых участков кадра. Шумов и других оптических дефектов не будет даже при съемке в слабом свете.

Камера использует современную систему фокусировки, имеющую множество точек отслеживания по всей площади кадра. Фокус работает быстро и точно, обеспечивая четкость снимаемых объектов даже на границе кадра. Преимущества внедренного автофокуса дополняет поддержка функции фокусировки по глазам, которая работает даже при изменении ориентации камеры.

Превосходная запись видео в 4K. Эффект боке с небольшой глубиной резкости — одно из преимуществ полнокадровых камер. Попиксельное считывание без их объединения обеспечивает передискретизацию, эквивалентную записи в 6K, и изображения без эффектов муара и ступенчатых контуров.

Более качественные портреты получаются благодаря надежной функции отслеживания объектов. Как и в предыдущих моделях, в этой камере для ее активации нужно наполовину нажать предварительно настроенную кнопку затвора. Еще один новый способ быстро запустить отслеживание в реальном времени, даже если не выбран режим AF-C, — нажать кнопку AF-ON на камере α7C. Фокус сохраняется даже в том случае, если лицо объекта не полностью освещено или на нем надеты очки.

Открытый по бокам ЖК-монитор упрощает процесс ведения видеоблогов, дополнительная рукоятка и микрофон идеально подходят для беспроводной съемки видеоблогов, а цифровой микрофон обеспечивает невероятно четкий звук. Также поддерживается такой популярный сейчас вертикальный формат видео: метаданные позволяют проигрывать и редактировать снятый таким образом видеоматериал в вертикальном положении, не переворачивая его.

Хранить, просматривать и делиться фото и видео можно, напрямую передав их на смартфон или планшет по Wi-Fi®-соединению (2,4 ГГц или 5 ГГц). Передача в одно касание действует для определенных устройств, для остальных — через QR-коды.

Характеристики:

  • Разрешение матрицы, Мпикс 24.2
  • Полнокадровая матрица Есть
  • Физический размер матрицы 35.9 x 24 мм
  • Тип матрицы CMOS
  • Максимальное разрешение 6000 x 4000
  • Чувствительность 100 - 51200 ISO, Auto ISO
  • Поддержка сменных объективов Sony E
  • Формат кадра 16:9, 3:2
  • Скорость съемки, кадров в сек 4
  • Время работы таймера 2, 10
  • Наличие таймера Есть
  • Способ фокусировки по лицу, ручной
  • Подсветка автофокуса Есть
  • Выдержка максимальная, с 30
  • Выдержка минимальная, с 1/8000
  • Экспокоррекция +/- 5 EV
  • Шаг экспокоррекции 1/3 ступени
  • Ручная настройка выдержки и диафрагмы Есть
  • Замер экспозиции центровзвешенный, мультизонный, точечный
  • Баланс белого авто, с брекетингом, ручной установкой
  • Поддержка HDMI Есть
  • Цифровой Zoom 4
  • Видоискатель Есть
  • Тип видоискателя электронный
  • ЖК-экран, дюймов 3
  • Разрешение ЖК-экрана, px 921600
  • ЖК-экран Сенсорный, Есть, Поворотный
  • Использование экрана в качестве видоискателя Есть
  • Тип карт памяти SD, SDHC, SDXC
  • Форматы изображения JPEG, RAW
  • Интерфейсы USB, HDMI, аудио, Bluetooth, NFC
  • Наличие Wi-Fi Есть
  • Запись видео Есть
  • Формат записи видео MP4, AVCHD
  • Видеокодеки MPEG4, H.264, AVC
  • Максимальное разрешение роликов 4K
  • Максимальная частота кадров видеоролика 30
  • Емкость аккумулятора 1080 мАч
  • Размер 124x71x60 мм
  • Вес, г 509. 

Комплектация

  • камера
  • аккумуляторная батарея
  • зарядное устройство
  • ремень
  • крышка камеры
  • кабель питания
  • переходник на европейскую розетку

