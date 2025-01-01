Sony Alpha a6400 body фотоаппарат черный. 

Описание

Благодаря высокой производительности и таким современным функциям, как автофокусировка по глазам на основе механизма искусственного интеллекта, высокоточному отслеживанию в реальном времени, высокоскоростной серийной съемке и записи видео в качестве 4K HDR.

Область фокусировки с плотно расставленными точками занимает около 84% площади изображения, что улучшает отслеживание объекта.



Быстрый внутренний процессор изображений и высокоемкая буферная память позволяют снимать с частотой 11 кадров/с5 для последующего просмотра или 8 кадров/с для просмотра в реальном времени с минимальной задержкой, получая 116 снимков в формате JPEG (стандарт) или 46 снимков в сжатом формате RAW за одну серию.



Если при съемке требуется абсолютная тишина, например на выступлении, широкие возможности этой камеры будут как нельзя кстати: бесшумный затвор позволяет снимать на скорости до 8 кадров/с с использованием АФ/АЭ с отслеживанием (даже в режиме AF-C), АФ по глазам и отслеживания в реальном времени.



Новая технология распознавания объектов на основе механизма искусственного интеллекта обрабатывает большое количество данных, чтобы определять и отслеживать даже быстродвижущиеся объекты.

Усовершенствованная технология автофокусировки по глазам точно распознает лица людей и фокусируется именно на глазах. Не нужно устанавливать никакие специальные настройки — достаточно нажать кнопку затвора.



Благодаря усиленному подавлению шума качество изображения значительно лучше даже в условиях низкой освещенности, где требуется съемка с высокой чувствительностью. Исходная чувствительность увеличена до ISO 32000 для видео и до ISO 102400 для фотографий. Подавление шума особенно эффективно в часто используемом диапазоне средней и высокой чувствительности.

Характеристики: