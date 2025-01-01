images
images
images
images
images
images
Sony Alpha a6400 body фотоаппарат черный
Sony Alpha a6400 body фотоаппарат черный
Sony Alpha a6400 body фотоаппарат черный
Sony Alpha a6400 body фотоаппарат черный
Sony Alpha a6400 body фотоаппарат черный
Sony Alpha a6400 body фотоаппарат черный

Sony Alpha a6400 body фотоаппарат черный

Sony
Артикул: MTG-1603

Sony Alpha a6400 body фотоаппарат черный. 

Модель a6400 представляет собой невероятно функциональный фотоаппарат, обладающий высокой производительностью и арсеналом возможностей, представленным такими функциями, как автофокусировка, искусственный интеллект, автоматическое нахождение объекта, а также запись в 4K качестве. С этим девайсом оператору предоставлена полная свобода реализации замыслов, ведь мощная аппаратная и программная поддержка обеспечат превосходный результат даже при использовании неопытным пользователем.

Описание

Благодаря высокой производительности и таким современным функциям, как автофокусировка по глазам на основе механизма искусственного интеллекта, высокоточному отслеживанию в реальном времени, высокоскоростной серийной съемке и записи видео в качестве 4K HDR.

Область фокусировки с плотно расставленными точками занимает около 84% площади изображения, что улучшает отслеживание объекта. 

Быстрый внутренний процессор изображений и высокоемкая буферная память позволяют снимать с частотой 11 кадров/с5 для последующего просмотра или 8 кадров/с для просмотра в реальном времени с минимальной задержкой, получая 116 снимков в формате JPEG (стандарт) или 46 снимков в сжатом формате RAW за одну серию.

Если при съемке требуется абсолютная тишина, например на выступлении, широкие возможности этой камеры будут как нельзя кстати: бесшумный затвор позволяет снимать на скорости до 8 кадров/с с использованием АФ/АЭ с отслеживанием (даже в режиме AF-C), АФ по глазам и отслеживания в реальном времени.

Новая технология распознавания объектов на основе механизма искусственного интеллекта обрабатывает большое количество данных, чтобы определять и отслеживать даже быстродвижущиеся объекты.

Усовершенствованная технология автофокусировки по глазам точно распознает лица людей и фокусируется именно на глазах. Не нужно устанавливать никакие специальные настройки — достаточно нажать кнопку затвора.


Благодаря усиленному подавлению шума качество изображения значительно лучше даже в условиях низкой освещенности, где требуется съемка с высокой чувствительностью. Исходная чувствительность увеличена до ISO 32000 для видео и до ISO 102400 для фотографий. Подавление шума особенно эффективно в часто используемом диапазоне средней и высокой чувствительности.

Характеристики:

  • Разрешение матрицы, Мпикс 24.2
  • Физический размер матрицы 23.5 x 15.6 мм
  • Тип матрицы CMOS
  • Кроп-фактор 1.5
  • Максимальное разрешение 6000 x 4000
  • Чувствительность 100 - 32000 ISO, Auto ISO
  • Поддержка сменных объективов Sony E
  • Формат кадра 16:9, 3:2, 1:1
  • Скорость съемки, кадров в сек 11
  • Максимальная серия снимков 116 для JPEG, 46 для RAW
  • Время работы таймера 5, 3, 2, 10
  • Наличие таймера Есть
  • Способ фокусировки по лицу, ручной
  • Подсветка автофокуса Есть
  • Выдержка максимальная, с 30
  • Выдержка минимальная, с 1/4000
  • Экспокоррекция +/- 5 EV
  • Шаг экспокоррекции 1/3 ступени
  • Ручная настройка выдержки и диафрагмы Есть
  • Баланс белого с предустановкой, авто, с брекетингом, ручной установкой
  • Вспышка башмак, встроенная, брекетинг, с подавлением эффекта красных глаз
  • Поддержка HDMI Есть
  • Цифровой Zoom 8
  • Видоискатель Есть
  • Тип видоискателя электронный
  • ЖК-экран дюймов, 2.95
  • ЖК-экран Сенсорный, Есть, Поворотный
  • Использование экрана в качестве видоискателя Есть
  • Тип карт памяти Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO-HG Duo
  • Форматы изображения JPEG, RAW
  • Интерфейсы NFC, аудио, пульт ДУ, для микрофона, USB, HDMI, Bluetooth
  • Наличие Wi-Fi Есть
  • Формат записи видео AVCHD
  • Видеокодеки MPEG4, H.264, AVC
  • Максимальное разрешение роликов 4K
  • Максимальная частота кадров видеоролика 120
  • Формат аккумуляторов Sony NP-FW50
  • Емкость аккумулятора 1080 мАч
  • Размер 120x67x50 мм
  • Вес, г 403

Комплектация

  • камера
  • аккумуляторная батарея
  • USB-провод
  • ремень
  • крышка камеры
  • крышка на видоискатель ME
  • адаптер переменного тока
  • переходник на европейскую розетку

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Три варианта использования параболического софтбокса
Три варианта использования параболического софтбокса
Светодиодный осветитель Fotokvant AL-1200AS и AL-900AS. Обзор и CRI тест
Светодиодный осветитель Fotokvant AL-1200AS и AL-900AS. Обзор и CRI тест
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Видеоурок «Групповая фотография. Советы от профессионального фотографа. Часть вторая»
Видеоурок «Групповая фотография. Советы от профессионального фотографа. Часть вторая»
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера