Sony Alpha a6400 body фотоаппарат черный.
Модель a6400 представляет собой невероятно функциональный фотоаппарат, обладающий высокой производительностью и арсеналом возможностей, представленным такими функциями, как автофокусировка, искусственный интеллект, автоматическое нахождение объекта, а также запись в 4K качестве. С этим девайсом оператору предоставлена полная свобода реализации замыслов, ведь мощная аппаратная и программная поддержка обеспечат превосходный результат даже при использовании неопытным пользователем.
Благодаря высокой производительности и таким современным функциям, как автофокусировка по глазам на основе механизма искусственного интеллекта, высокоточному отслеживанию в реальном времени, высокоскоростной серийной съемке и записи видео в качестве 4K HDR.
Область фокусировки с плотно расставленными точками занимает около 84% площади изображения, что улучшает отслеживание объекта.
Быстрый внутренний процессор изображений и высокоемкая буферная память позволяют снимать с частотой 11 кадров/с5 для последующего просмотра или 8 кадров/с для просмотра в реальном времени с минимальной задержкой, получая 116 снимков в формате JPEG (стандарт) или 46 снимков в сжатом формате RAW за одну серию.
Если при съемке требуется абсолютная тишина, например на выступлении, широкие возможности этой камеры будут как нельзя кстати: бесшумный затвор позволяет снимать на скорости до 8 кадров/с с использованием АФ/АЭ с отслеживанием (даже в режиме AF-C), АФ по глазам и отслеживания в реальном времени.
Новая технология распознавания объектов на основе механизма искусственного интеллекта обрабатывает большое количество данных, чтобы определять и отслеживать даже быстродвижущиеся объекты.
Усовершенствованная технология автофокусировки по глазам точно распознает лица людей и фокусируется именно на глазах. Не нужно устанавливать никакие специальные настройки — достаточно нажать кнопку затвора.
Благодаря усиленному подавлению шума качество изображения значительно лучше даже в условиях низкой освещенности, где требуется съемка с высокой чувствительностью. Исходная чувствительность увеличена до ISO 32000 для видео и до ISO 102400 для фотографий. Подавление шума особенно эффективно в часто используемом диапазоне средней и высокой чувствительности.
Характеристики:
