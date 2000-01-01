Canon PowerShot G7 X Mark III цифровой фотоаппарат серебро
Артикул: MTG-1528

Canon PowerShot G7 X Mark III цифровой фотоаппарат серебро. 

Датчик изображения 20,1 МП, видео 4K и высокой частотой до 120 кадров/с. Быстрый процессор DIGIC 8 позволяет создавать фотографии со скоростью до 30 кадров/с — даже при съемке в формате RAW, который обеспечивает максимальную гибкость при постобработке. Функция прямой трансляции на YouTube позволяет пользователям транслировать контент в реальном времени на свой канал YouTube, когда они подключены через Wi-Fi к своему мобильному устройству или к сети Wi-Fi с доступом в Интернет. Для этого достаточно ввести одноразовый код и выбрать режим прямой трансляции. Во время прямой трансляции на дисплее отображается соответствующий индикатор.

Характеристики:

  • Оптический зум: 4.2х
  • Объектив: f 8.8 - 36.8 мм / 1.8 - 2.8 (эквивалент для 35-мм пленки: 24–100 мм)
  • Стабилизатор изображения: оптический (эффективность прибл. 4 ступени), интеллектуальный Dynamic IS, по 5 осям
  • Диаметр светофильтра: установка светофильтров не предусмотрена
  • Датчик изображения: 1" CMOS с обратной подсветкой (13.2 х 8.8 мм)
  • Число эффективных пикселей: 20.1 млн.
  • Соотношение сторон: 3:2
  • Светочувствительность: ISO 125 - 12800 с расширением до 25 600 (только фото)
  • Тип процессора: Digic 8
  • Цифровой зум: 2х, 4хФормат файла: JPEG, RAW (14 бит), C-RAW
  • Баланс белого: авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной, установка температуры в К
  • Серийная съемка: со следящим автофокусом / автоэкспозицией: 8 кадров/с, АФ / АЭ по 1 кадру: 20 кадров/с (89 кадров в С-RAW, 55 кадров в RAW, 118 в JPEG), электронный затвор: 30 кадров/с (вкл. RAW)
  • Цветовое пространство: sRGB
  • Автоспуск: 2 с, 10 с, пользовательский
  • Размер фотоизображения: 5472 x 3648 (3:2), 4864 x 3648 (4:3), 5472 x 3080 (16:9), 3648 x 3648 (1:1)
  • Интервальная съемка: интервальная видеосъемка
  • Видеосъемка: UHD 4K 25 или 30 кадров/с, Full HD до 120 кадров/с
  • Разрешение видеозаписи: UHD 4K: 3840 x 2160, 25 или 30 к/с, Full HD 1920 x 1080: 24 – 120 кадров/с, HD 1280 x 720: 50 кадров/с
  • Формат видеозаписи: MP4 [MPEG-4 AVC / H.264]
  • Продолжительность видео: 4К: 9 минут 59 сек., Full HD и HD: до 4 ГБ или 29 мин. 59 с
  • Формат записи звука: MPEG-4 AAC-LC 2.0
  • Средний битрейт: 4К: 120 Мбит/с, Full HD: 30 – 120 Мбит/с, в зависимости от частоты кадров, HD: 26 Мбит/с
  • Выдержка: 1/2000 - 30 с
  • Замер экспозиции: TTL-замер: оценочный, точечный, центровзвешенный
  • Приоритет выдержки: есть
  • Приоритет диафрагмы: есть
  • Ручная экспозиция: есть
  • Экспокоррекция: +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени
  • Брекетинг экспозиции: 1/3 - 2 EV с шагом 1/3 ступени
  • Автофокус: фокусировка по контрасту, авто (31 точка + распознавание лиц), фокусировка по касанию экрана, 1 точка; покадровая или следящая, брекетинг АФ, макро от 5 см
  • Ручная фокусировка: есть
  • Встроенная вспышка: есть, эффективный диапазон в широкоугольном положении: 0.5 - 7 м, в телеположении: 0.5 - 4 м
  • Внешняя вспышка: Canon HF-DC2
  • Дисплей: 3 дюйма (7.5 см) ЖК TFT, 1.04 млн. точек, сенсорный, с переменным углом наклона, настройка яркости (5 ступеней)
  • Карта памяти: SD, SDHC, SDXC (UHS-I)
  • Связь с компьютером: USB Type-C
  • Видео выход: HDMI micro D
  • Разъемы: вход для микрофона 3.5 мм стерео
  • Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n, 2.4 ГГц, Bluetooth
  • Питание: литий-ионный аккумулятор NB-13L, 230 кадров по стандарту CIPA (320 кадров в экорежиме), зарядка и постоянное питание через USB
  • Вес: 304 г (включая аккумулятор и карту памяти)
  • Размеры: 105.5 х 60.9 х 41.4 мм.

Комплектация

  • Ремень для запястья WS-DC12
  • аккумулятор NB-13L
  • зарядное устройство CB-2LHE
  • шнур питания
  • комплект руководства пользователя

