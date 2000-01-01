Артикул: MTG-1528

Canon PowerShot G7 X Mark III цифровой фотоаппарат серебро.

Датчик изображения 20,1 МП, видео 4K и высокой частотой до 120 кадров/с. Быстрый процессор DIGIC 8 позволяет создавать фотографии со скоростью до 30 кадров/с — даже при съемке в формате RAW, который обеспечивает максимальную гибкость при постобработке. Функция прямой трансляции на YouTube позволяет пользователям транслировать контент в реальном времени на свой канал YouTube, когда они подключены через Wi-Fi к своему мобильному устройству или к сети Wi-Fi с доступом в Интернет. Для этого достаточно ввести одноразовый код и выбрать режим прямой трансляции. Во время прямой трансляции на дисплее отображается соответствующий индикатор.