Canon EOS R7 Body беззеркальный фотоаппарат
Артикул: MTG-1508

Canon EOS R7 Body беззеркальный фотоаппарат.

Камера с разрешением 32.5 Мп позволяет создавать фотографии невероятного качества и не упускать даже мимолетные мгновения — в этом поможет серийная съемка 15 кадров/с. и даже 30 кадров/с. с электронным затвором, а также удобное переключение в режим видеозаписи с поддержкой качества 4K 60p. Светочувствительность до ISO 32 000 для фото (можно расширить до ISO 51 200) и до ISO 12 800 (можно расширить до ISO 25 600) при съемке видео. 

Описание

EOS R7 использует систему автофокусировки нового поколения, на основе искусственного интеллекта с глубинным обучением – функционал, впервые представленный во флагманской модели EOS R3. Вы можете выбрать один из трех объектов: люди, животные или транспорт – чтобы камера меньше сбивалась на посторонние объекты, даже если они будут пересекать поле зрения, перекрывая интересующую вас цель. Поскольку в системе Dual Pixel CMOS AF II каждый пиксель работает как точка фокусировки, автофокус работает практически на всех 100% площади кадра. И даже ночью: центральная точка АФ работает при освещенности -5 EV (свет половины луны).

Встроенный стабилизатор изображения (IBIS) работает вместе с оптической стабилизацией в объективах RF, компенсируя сотрясение камеры с эффектом до 7 ступеней экспозиции. С RF и RF-S объективами он работает наиболее эффективно, но также он работает и вместе с оптическими стабилизаторами в объективах EF при их установке через адаптер: в этом случае стабилизатор в объективе компенсирует колебания по одним осям (наклона и рыскания), в то время как IBIS работает по остальным. И, конечно, IBIS обеспечивает достаточно эффективную стабилизацию при установке объективов, которые вообще не оснащены собственным стабилизатором.

Благодаря тому, что камера EOS R7 оснащена датчиком изображения APS-C, фокусное расстояние установленных на нее объективов в 1.6 раза больше, чем при их установке на полнокадровые камеры. Это делает ее прекрасным вариантом для съемки спорта, дикой природы и других сюжетов, требующих от фотографа выдерживать значительную дистанцию от объекта съемки. Вы либо получаете большее увеличение, большую дистанцию, позволяющую не спугнуть животных или птиц, либо можете использовать более легкий объектив, что также очень актуально в тех случаях, когда требуется провести целый день с рюкзаком за плечами. Матрица с высоким разрешением 32.5 Мп обеспечивает при этом превосходное сохранение мелких деталей.

EOS R7 идеально подходит для съемки мимолетных мгновений благодаря серийной съемке со скоростью 15 кадров/с. при использовании механического затвора или 30 кадров/с. с бесшумным электронным затвором — все это с поддержкой автоэкспозиции и следящей автофокусировки. Вы также можете включить режим предварительной записи, в котором камера постоянно сохраняет снимки в буферную память, что позволяет сохранить моменты, произошедшие за 0.5 с до полного нажатия на спуск затвора. Большая емкость оперативной буферной памяти позволяет снимать длинные серии снимков, а поддержка высокоскоростных карт памяти UHS-II – быстро освобождать буфер для следующей серии. 2 гнезда позволяют записывать сразу на 2 карты памяти – подстраховка на случай отказа или утери одной из них. 

Доступна съемка в Full HD с частотой до 120 кадров/с. Материалы можно легко использовать в профессиональных решениях постобработки благодаря профилю Canon Log 3 или съемке в 10-битном формате HDR PQ. Поддержка вертикальной съемки позволит буквально на ходу создавать контент для социальных сетей. Ограничения в 30 минут на запись больше нет: EOS R7 может записывать длительные видеоролики без остановки, максимальная продолжительность записи составляет 6 часов (при использовании внешнего блока питания). При использовании режимов высокой нагрузки запись может остановиться раньше из-за перегрева: гарантируется 60 минут при записи в 4K HQ (с супердискретизацией) или 4K 60p с кропом (запись при комнатной температуре, 23° С). 

Встроенный стабилизатор (IBIS) на EOS R7 можно использовать для автоматического выравнивания изображений, что позволит забыть о такой проблеме, как «заваленный горизонт». Эта функция доступна в режимах фото- и видеосъемки — как для горизонтальной, так и вертикальной ориентации кадра. Автоматический уровень можно использовать вместе с IBIS; более того, он доступен как для механического, так и для электронного затвора. Стабилизацию изображения также можно применить при повороте камеры с целью создания панорамы. Эта технология работает с любыми объективами RF, RF-S, EF и EF-S.

Характеристики:

  • Объектив: нет в комплекте, совместимые объективы: Canon RF, RF-S, через адаптер: Canon EF и EF-S
  • Стабилизатор изображения: встроенный 5-осевой стабилизатор на основе сдвига матрицы, работает совместно со стабилизаторами в объективах, эффективность до 7 ступеней экспозиции (8 ступеней по отдельным осям)
  • Датчик изображения: 22.3 х 14.8 APS-C CMOS
  • Число эффективных пикселей: 32.5 Мп.
  • Соотношение сторон: 3:2
  • Светочувствительность: фото: ISO 100 - 32000, с расширением до 51200; видео: ISO 100 - 12800 с расширением до 25600
  • Процессор: Digic X
  • Формат файла: JPEG (8 бит), HEIF (10 бит), RAW и C-RAW (14 бит)Баланс белого: авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной (память на 5 установок), установка температуры в К
  • Серийная съемка: механический затвор: 15 кадров/с (до 224 JPEG, 51 RAW или 187 C-RAW снимков), электронный затвор: 30 кадров/с (до 126 JEG, 42 RAW или 93 C-RAW в серии)
  • Цветовое пространство: sRGB, Adobe RGB
  • Автоспуск: 2, 10 с
  • Размер фотоизображения: 6960 x 4640 (3:2), 6160 x 4640 (4:3), 6960 x 3904 (16:9), 4640 x 4640 (1:1) и менее
  • Интервальная съемка: да, встроенный интервальный таймер для фото + 4K цейтраферная видеосъемка
  • Видеосъемка: 4K HQ (с оверсемплингом) 30 кадров/с; 4K с пропуском линий или 1.81х кропом: до 60 кадров/с; Full HD 120 кадров/с; субдискретизация 4:2:0 8 бит или 4:2:2 10 бит (HDR PQ или Canon Log 3 гаммы)
  • Разрешение видеозаписи: 3840 x 2160, 1920 x 1080
  • Формат видеозаписи: MP4: H.265 / HEVC или H.264 / MPEG-4 AVC кодеки; сжатие IPB или IPB Light (межкадровое); сжатие All-I доступно только для цейтраферной съемки
  • Продолжительность видео: до 6 часов; температурные ограничения: 4K HQ или 4K 60p Crop – ок. 60 минут, Full HD 120p – 90 минут (при комнатной температуре, 23° С)
  • Формат записи звука: AAC или Linear PCMСредний битрейт: 4:2:0 8 бит: 4K HQ 30р: 120 или 60 Мбит/с, 4K 60p: 230 / 120 Мбит/с; Full HD 120p: 120 или 70 Мбит/с, 4:2:2 10 бит (LOG или HDR): 4K 30p: 170 / 85 Мбит/с, 4К 60р: 340 / 170 Мбит/с, Full HD 120p: 180 / 100 Мбит/с; 4K 30р цейтраферная съемка: 470 Мбит/с
  • Выдержка: механический затвор: 1/8000 - 30 с, длительная от руки (Bulb); электронный затвор: 1/16000 - 30 сЗамер экспозиции: TTL, 384 зоны: оценочный (связан со всеми точками АФ), частичный (6% в центре), точечный (3% в центре), усредненный центровзвешенный
  • Приоритет выдержки: есть
  • Приоритет диафрагмы: есть
  • Ручная экспозиция: есть
  • Экспокоррекция: +/-3 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV
  • Брекетинг экспозиции: +/-3 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV
  • Автофокус: Dual Pixel CMOS AF II, 100% кадра (автоматический выбор) или 90% по вертикали, 100% по горизонтали (ручной выбор); 651 точка АФ (авто), 5915 точек (ручной выбор), распознавание людей, животных (кошки, собаки) и птиц, транспорта (автомобили, мотоциклы)
  • Внешняя вспышка: многофункциональный башмак для вспышек Canon, для вспышек с влагозащищенным башмаком необходим адаптер AD-E1; X-синхронизация 1/250 с (механический затвор), 1/320 с (электронная передняя шторка механического затвора)
  • Дисплей: 2.95" (7.5 см) ЖК TFT, 1.62 млн. точек, наклонно-поворотный, сенсорный; настройка яркости и цветового баланса
  • Видоискатель: 0.39" (1 см) OLED, 2.36 млн. точек (1024 х 768 пикселей), увеличение 1.15х (объектив 50 мм, фокусировка на бесконечность), частота обновления 60 или 120 Гц, вынос окулярной точки: 22 мм
  • Диоптрийная коррекция: от -4 до +2 диоптрий
  • Карта памяти: 2 гнезда для карт SD, SDHC, SDXC UHS-I / UHS-II
  • Связь с компьютером: USB 3.2 Gen 2 Type-C
  • Видео выход: HDMI Micro (Type D)
  • Разъемы: вход 3.5 мм для микрофона, выход 3.5 мм для наушников, вход для пульта ДУ RS-60E3
  • Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 ГГц, Bluetooth 4.2
  • Питание: литий-ионный LP-E6NH (LP-E6N, LP-E6), 770 / 500 снимков по стандарту CIPA (монитор / видоискатель) зарядка или постоянное питание по USB (необходимо ЗУ с поддержкой USB PD), зарядка по USB работает только с оригинальными батареями LP-E6NH или LP-E6N
  • Вес: 530 г (только корпус), 612 г (с аккумулятором и картой памяти)
  • Размеры: 132.0 x 90.4 x 91.7 мм

Комплектация

  • аккумулятор LP-E6NH
  • зарядное устройство LC-E6E
  • ремень ER-R7
  • крышка корпуса R-F-5
  • крышка башмака ER-SC2
  • кабель питания
  • документация

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Обзор видеосвета Fotokvant LED 300
Обзор видеосвета Fotokvant LED 300
Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера