Canon EOS R7 Body беззеркальный фотоаппарат.

EOS R7 использует систему автофокусировки нового поколения, на основе искусственного интеллекта с глубинным обучением – функционал, впервые представленный во флагманской модели EOS R3. Вы можете выбрать один из трех объектов: люди, животные или транспорт – чтобы камера меньше сбивалась на посторонние объекты, даже если они будут пересекать поле зрения, перекрывая интересующую вас цель. Поскольку в системе Dual Pixel CMOS AF II каждый пиксель работает как точка фокусировки, автофокус работает практически на всех 100% площади кадра. И даже ночью: центральная точка АФ работает при освещенности -5 EV (свет половины луны).

Встроенный стабилизатор изображения (IBIS) работает вместе с оптической стабилизацией в объективах RF, компенсируя сотрясение камеры с эффектом до 7 ступеней экспозиции. С RF и RF-S объективами он работает наиболее эффективно, но также он работает и вместе с оптическими стабилизаторами в объективах EF при их установке через адаптер: в этом случае стабилизатор в объективе компенсирует колебания по одним осям (наклона и рыскания), в то время как IBIS работает по остальным. И, конечно, IBIS обеспечивает достаточно эффективную стабилизацию при установке объективов, которые вообще не оснащены собственным стабилизатором.

Благодаря тому, что камера EOS R7 оснащена датчиком изображения APS-C, фокусное расстояние установленных на нее объективов в 1.6 раза больше, чем при их установке на полнокадровые камеры. Это делает ее прекрасным вариантом для съемки спорта, дикой природы и других сюжетов, требующих от фотографа выдерживать значительную дистанцию от объекта съемки. Вы либо получаете большее увеличение, большую дистанцию, позволяющую не спугнуть животных или птиц, либо можете использовать более легкий объектив, что также очень актуально в тех случаях, когда требуется провести целый день с рюкзаком за плечами. Матрица с высоким разрешением 32.5 Мп обеспечивает при этом превосходное сохранение мелких деталей.

EOS R7 идеально подходит для съемки мимолетных мгновений благодаря серийной съемке со скоростью 15 кадров/с. при использовании механического затвора или 30 кадров/с. с бесшумным электронным затвором — все это с поддержкой автоэкспозиции и следящей автофокусировки. Вы также можете включить режим предварительной записи, в котором камера постоянно сохраняет снимки в буферную память, что позволяет сохранить моменты, произошедшие за 0.5 с до полного нажатия на спуск затвора. Большая емкость оперативной буферной памяти позволяет снимать длинные серии снимков, а поддержка высокоскоростных карт памяти UHS-II – быстро освобождать буфер для следующей серии. 2 гнезда позволяют записывать сразу на 2 карты памяти – подстраховка на случай отказа или утери одной из них.

Доступна съемка в Full HD с частотой до 120 кадров/с. Материалы можно легко использовать в профессиональных решениях постобработки благодаря профилю Canon Log 3 или съемке в 10-битном формате HDR PQ. Поддержка вертикальной съемки позволит буквально на ходу создавать контент для социальных сетей. Ограничения в 30 минут на запись больше нет: EOS R7 может записывать длительные видеоролики без остановки, максимальная продолжительность записи составляет 6 часов (при использовании внешнего блока питания). При использовании режимов высокой нагрузки запись может остановиться раньше из-за перегрева: гарантируется 60 минут при записи в 4K HQ (с супердискретизацией) или 4K 60p с кропом (запись при комнатной температуре, 23° С).

Встроенный стабилизатор (IBIS) на EOS R7 можно использовать для автоматического выравнивания изображений, что позволит забыть о такой проблеме, как «заваленный горизонт». Эта функция доступна в режимах фото- и видеосъемки — как для горизонтальной, так и вертикальной ориентации кадра. Автоматический уровень можно использовать вместе с IBIS; более того, он доступен как для механического, так и для электронного затвора. Стабилизацию изображения также можно применить при повороте камеры с целью создания панорамы. Эта технология работает с любыми объективами RF, RF-S, EF и EF-S.

