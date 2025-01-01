Canon EOS R6 kit RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM беззеркальный фотоаппарат. 

Описание

Камера EOS R6 оснащена встроенной стабилизацией изображения (IBIS) по пяти осям, которая обеспечивает защиту от сотрясения камеры с эффектом до 8 ступеней экспозиции даже при использовании объективов без встроенных в них оптических стабилизаторов изображения. Датчик со встроенным стабилизатором изображения обеспечивает компенсацию дрожания камеры по следующим осям: поворот, горизонталь и вертикаль, наклон и отклонение, поэтому все объективы EF и RF выигрывают от этой новой 5-осевой коррекции. Однако при установке совместимого объектива RF со стабилизатором системы стабилизации изображения камеры и объектива объединяются, совместно компенсируя дрожание камеры по осям наклона и отклонения и создавая интеллектуальную систему стабилизации изображения, обеспечивающую потрясающий эффект, эквивалентный 8 ступеням экспозиции.

Электронный видоискатель камеры EOS R6 обновляет изображение с частотой до 120 кадров/сек. и имеет разрешение не менее 3,69 млн точек. Это обеспечивает реалистичную передачу снимаемой сцены с полным погружением в события, будто между вами и вашим объектом нет никаких преград. Конечно, высокотехнологичный электронный видоискатель также позволяет оценивать изменение параметров, например баланса белого, глубины резкости и стиля изображения, чтобы вы всегда могли понять, как будет выглядеть конечное изображение.

Система автофокусировки EOS ITR AF X в камере EOS R6 программируется с использованием ИИ с глубинным обучением, который изначально был разработан для нашей инновационной цифровой зеркальной камеры EOS-1D X Mark III. В режиме распознавания лиц/глаз система точно распознает лица, включая ситуации, когда виден лишь один глаз объекта. Таким образом четкость изображения обеспечивается даже в случае съемки объектов с непредсказуемой траекторией движения при малой глубине резкости. А если человек отвернется от камеры, его голова или тело продолжат оставаться в фокусе, чтобы лицо выглядело четким на фотографии, когда он повернется вновь.

Более того, ИИ с глубинным обучением в EOS R6 может распознавать и отслеживать кошек, собак и птиц, а также фокусироваться на их теле, морде или глазах. Фотографировать дикую природу стало значительно проще; особенно это относится к съемке птиц в полете и схожих объектов. Автофокусировка с помощью этой ведущей в своем классе системы занимает всего 0,05 с, даже при слабом освещении до -6,5 EV, что позволит с уверенностью получать превосходные результаты.

Камера EOS R6 оснащена более мощным новым аккумулятором LP-E6NH, емкость которого приблизительно на 14% больше емкости старой модели LP-E6N. Аккумуляторы LP-E6NH можно заряжать с помощью входящего в комплект зарядного устройства или прямо внутри камеры, подключая ее через интерфейс USB-C 3.1 наряду с адаптером питания Canon PD-E1 или источником питания с возможностью подачи питания (PD). Также с камерой совместима батарейная ручка BG-R10, которая вмещает два аккумулятора и поможет продлить время съемки. Камера EOS R6 совместима со старыми аккумуляторами LP-E6 и LP-E6N, однако при использовании LP-E6 скорость съемки будет снижена, а зарядка этой модели внутри камеры невозможна.

