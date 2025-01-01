Canon EOS R10 Kit RF-S 18-45 IS STM беззеркальный фотоаппарат. 

Описание

Датчик изображения APS-C, которым оснащена EOS R10, имеет кроп-фактор 1,6x, что означает увеличение фокусного расстояния объективов на этот коэффициент по сравнению со значением для полнокадровой камеры. Это идеальный вариант для съемки деталей пейзажа или диких животных крупным планом во время путешествий.

С помощью режима панорамной съемки на камере EOS R10 можно быстро и легко создавать потрясающие фотографии со сверхшироким углом обзора. Камера объединяет изображения, снятые по мере ее поворота, для создания конечного изображения-панорамы. Фотографы могут выбирать направление движения — вверх, вниз, влево или вправо — а также, используя возможность установки любых объективов RF, RF-S, EF и EF-S, оценить компенсацию размытия от движения камеры, за которую отвечает встроенный оптический стабилизатор в некоторых объективах.

Если глубина резкости ограничена, например при съемке крупным планом, EOS R10 позволяет расширить область резкости за счет создания нескольких кадров с разным расстоянием фокусировки и их последующего объединения с помощью функции фокус-брекетинга. Результаты объединения можно сразу же посмотреть, чтобы оценить, насколько удачным получился снимок.

Характеристики: