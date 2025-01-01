Canon EOS R10 Kit RF-S 18-45 IS STM беззеркальный фотоаппарат. 

Датчик изображения APS-C, которым оснащена EOS R10, имеет кроп-фактор 1,6x, что означает увеличение фокусного расстояния объективов на этот коэффициент по сравнению со значением для полнокадровой камеры. Это идеальный вариант для съемки деталей пейзажа или диких животных крупным планом во время путешествий.
С помощью режима панорамной съемки на камере EOS R10 можно быстро и легко создавать потрясающие фотографии со сверхшироким углом обзора. Камера объединяет изображения, снятые по мере ее поворота, для создания конечного изображения-панорамы. Фотографы могут выбирать направление движения — вверх, вниз, влево или вправо — а также, используя возможность установки любых объективов RF, RF-S, EF и EF-S, оценить компенсацию размытия от движения камеры, за которую отвечает встроенный оптический стабилизатор в некоторых объективах.
Если глубина резкости ограничена, например при съемке крупным планом, EOS R10 позволяет расширить область резкости за счет создания нескольких кадров с разным расстоянием фокусировки и их последующего объединения с помощью функции фокус-брекетинга. Результаты объединения можно сразу же посмотреть, чтобы оценить, насколько удачным получился снимок.
Характеристики:
- Оптический зум: 2.5х
- Объектив: RF-S 18-45mm IS STM, совместимые объективы: Canon RF, RF-S, через адаптер: Canon EF и EF-S
- Стабилизатор изображения: да, в объективе
- Диаметр светофильтра: 49 мм
- Датчик изображения: 22.3 х 14.9 APS-C CMOS
- Число эффективных пикселей: 24.2 Мп.
- Соотношение сторон: 3:2
- Светочувствительность: фото: ISO 100 - 32000, с расширением до 51200; видео: ISO 100 - 12800 с расширением до 25600
- Процессор: Digic X
- Формат файла: JPEG (8 бит), HEIF (10 бит), RAW и C-RAW (14 бит)
- Баланс белого: авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной (память на 5 установок), установка температуры в К
- Серийная съемка: механический затвор: 15 кадров/с (до 460 JPEG или 29 RAW снимков), электронный затвор: 23 кадра/с (до 70 JPEG или 21 RAW снимков в серии)
- Цветовое пространство: sRGB, Adobe RGB
- Автоспуск: 2, 10 с
- Размер фотоизображения: 6000 х 4000 (3:2), 5328 х 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1) и менее
- Интервальная съемка: да, встроенный интервальный таймер для фото + 4K цейтраферная видеосъемка
- Видеосъемка: 4K HQ (с оверсемплингом) 30 кадров/с; 4K c кропом 1.56х: до 60 кадров/с; Full HD 120 кадров/с; субдискретизация 4:2:0 8 бит или 4:2:2 10 бит (с гаммой HDR PQ)
- Разрешение видеозаписи: 3840 x 2160, 1920 x 1080
- Формат видеозаписи: MP4: H.265 / HEVC или H.264 / MPEG-4 AVC кодеки; сжатие IPB или IPB Light (межкадровое); сжатие All-I доступно только для цейтраферной съемки
- Продолжительность видео: до 2 часов; температурные ограничения: 4K HQ – 50 минут, Full HD 120p – 30 минут (при комнатной температуре, 23° С)
- Формат записи звука: AAC или Linear PCMСредний битрейт: 4:2:0 8 бит: 4K HQ 30р: 120 или 60 Мбит/с, 4K 60p: 230 / 120 Мбит/с; Full HD 120p: 120 или 70 Мбит/с, 4:2:2 10 бит (HDR PQ): 4K 30p: 170 / 85 Мбит/с, 4К 60р: 340 / 170 Мбит/с, Full HD 120p: 180 / 100 Мбит/с; 4K 30р цейтраферная съемка: 470 Мбит/с
- Выдержка: механический затвор: 1/4000 - 30 с, длительная от руки (Bulb); электронный затвор: 1/16000 - 30 с
- Замер экспозиции: TTL, 384 зоны: оценочный (связан со всеми точками АФ), частичный (5.8% в центре), точечный (2.9% в центре), усредненный центровзвешенный
- Приоритет выдержки: есть
- Приоритет диафрагмы: есть
- Ручная экспозиция: есть
- Экспокоррекция: +/-3 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV
- Брекетинг экспозиции: +/-3 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV
- Автофокус: Dual Pixel CMOS AF II, 100% кадра (автоматический выбор) или 90% по вертикали, 100% по горизонтали (ручной выбор); 651 точка АФ (авто), 4503 точек (ручной выбор), распознавание людей, животных (кошки, собаки) и птиц, транспорта (автомобили, мотоциклы)
- Ручная фокусировка: есть
- Встроенная вспышка: есть, в.ч. 6 (м, ISO 100), угол покрытия: 18 мм (29 мм в 35-мм эквиваленте)
- Внешняя вспышка: многофункциональный башмак для вспышек Canon, для вспышек с влагозащищенным башмаком необходим адаптер AD-E1; X-синхронизация 1/200 с (механический затвор), 1/250 с (электронная передняя шторка механического затвора)
- Дисплей: 2.95" (7.5 см) ЖК TFT, 1.04 млн. точек, наклонно-поворотный, сенсорный; настройка яркости и цветового баланса
- Видоискатель: 0.39" (1 см) OLED, 2.36 млн. точек (1024 х 768 пикселей), увеличение 0.95х (объектив 50 мм, фокусировка на бесконечность), частота обновления 60 или 120 Гц, вынос окулярной точки: 22 мм
- Диоптрийная коррекция: от -3 до +1 диоптрии
- Карта памяти: 1 гнездо для карт SD, SDHC, SDXC UHS-I / UHS-II
- Связь с компьютером: USB 2.0 Type-C
- Видео выход: HDMI Micro (Type D)
- Разъемы: вход 3.5 мм для микрофона, вход для пульта ДУ RS-60E3Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 ГГц, Bluetooth 4.2
- Питание: литий-ионный LP-E17, 430 / 260 снимков по стандарту CIPA (монитор / видоискатель), зарядка или постоянное питание по USB (необходимо ЗУ с поддержкой USB PD)
- Вес: 382 г (только корпус), 429 г (с аккумулятором и картой памяти)
- Размеры: 122.5 x 87.8 x 83.4 мм.