Canon EOS M200 kit EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM беззеркальный фотоаппарат черный
Артикул: MTG-1500

Canon EOS M200 kit EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM беззеркальный фотоаппарат черный. 

24,1-мегапиксельный датчик изображения APS-C. 4K-видео, HD с частотой 120 кадров/с: Видео с высокой детализацией для просмотра на телевизоре 4K. Dual Pixel CMOS AF: Высокая скорость фотосъемки, плавная видеосъемка. Bluetooth и Wi-Fi: Для публикации изображений в сети и дистанционного управления. Откидной сенсорный экран. Весит всего 299 г. Пользовательский интерфейс с подсказками EOS M200 и творческий помощник упрощают создание фотографий профессионального качества.

Описание

Характеристики:

  • Оптический зум: 3х
  • Объектив: EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
  • Стабилизатор изображения: оптический IS + цифровой по 5 осям (только при съемке видео)
  • Диаметр светофильтра: 49 мм
  • Датчик изображения: 22.3 x 14.9 мм CMOS (APS-C)
  • Число эффективных пикселей: 24.1 млн.
  • Соотношение сторон: 3:2
  • Светочувствительность: фото: ISO 100 - 25600, видео 4K: ISO 100 - 6400, видео Full HD: ISO 100 - 12800
  • Тип процессора: Digic 8Формат файла: JPEG, RAW (14 бит)Баланс белого: авто (2 варианта), 6 предустановок, пользовательский, установка температуры в К
  • Серийная съемка: до 6 кадров/с (фиксированная автофокусировка), до 4 кадров/с (следящая фокусировка), объем буферной памяти: 71 снимок в JPEG Fine, 13 снимков в RAW, 31 снимок в C-RAW
  • Цветовое пространство: sRGB и Adobe RGB
  • Автоспуск: 2 с, 10 с, пользовательский
  • Размер фотоизображения: 6000 х 4000 (3:2), 5328 x 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1) и менее
  • Интервальная съемка: есть (видео), интервалометр - отсутствует
  • Видеосъемка: 4K 24 кадра/с (дополнительный кроп-фактор 1.6х, контрастный АФ), Full HD до 60р (Dual Pixel CMOS AF), высокоскоростная съемка HD 120p
  • Разрешение видеозаписи: 3840 x 2160: 23,98 кадра/с, 1920 х 1080 59.94; 50; 29.97; 25 кадров/с, 1280 х 720 59.94, 119.88 кадров/сФормат видеозаписи: MP4 (MPEG-4 AVC / H.264)
  • Продолжительность видео: максимальная продолжительность 29 мин 59 c, максимальный размер файла 4 Гб
  • Формат записи звука: MPEG-4 AAC-LC (стерео)
  • Средний битрейт: 4К: 120 Мбит/с, Full HD: 30 – 60 Мбит/с, в зависимости от частоты кадров, HD: 26 – 52 Мбит/с
  • Выдержка: 1/4000 - 30 с, ручная (bulb)
  • Замер экспозиции: TTL замер: оценочный (384 зоны), частичный по центру (5.8%), центровзвешенный усредненный, точечный (2.9%)
  • Приоритет выдержки: есть
  • Приоритет диафрагмы: есть
  • Ручная экспозиция: есть
  • Экспокоррекция: +/- 3 EV с шагом 1/3 EV
  • Брекетинг экспозиции: 3 кадра, +/- 2 EV, с шагом от 1/3 до 2 EV
  • Автофокус: Dual Pixel CMOS AF: 143 точки, определение лиц, глаз (только в покадровом режиме), зональная фокусировка, 1-точечная АФ, фокусировка по касанию экрана; покадровая или следящая, рабочий диапазон от -4 до 18 EV (с объективом f/1.4)
  • Ручная фокусировка: есть
  • Встроенная вспышка: есть, в.ч. 5 м, угол освещения соответствует 15 мм (24 мм в 35-мм эквиваленте), X-синхронизация 1/200 с
  • Дисплей: 3" (7.5 см) ЖК TFT, 1.04 млн. точек. сенсорный, наклонный (вверх до 180°, вниз до 45°)
  • Карта памяти: SD, SDHC, SDXC (UHS-I)
  • Связь с компьютером: USB 2.0 (micro B)
  • Видео выход: HDMI micro D
  • Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 с низким потреблением энергии
  • Питание: литий-ионный аккумулятор LP-E12, приблизительно 315 кадров по стандарту CIPA (485 кадров в Экорежиме)
  • Вес: 299 г (с аккумулятором и картой памяти, без объектива)
  • Размеры: 108.2 х 67.1 х 35.1 мм

Комплектация

  • объектив EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM с крышками
  • аккумулятор LP-E12
  • зарядное устройство LC-E12 со шнуром питания
  • ремень EM-200DB
  • крышка камеры R-F-4

