Phottix (36380) жесткий диффузор для вспышки Canon S580EX II

Артикул: NVF-5994

Phottix (36380) жесткий диффузор – штатный жесткий матовый пластиковый рассеиватель Phottix для вспышки Canon 580EX II. Одевается на головку вспышки. Рассеивает свет от вспышки по более широкой площади, смягчая светотень. Может находиться на вспышке постоянно.