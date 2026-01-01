images
Phottix (36380) жесткий диффузор для вспышки Canon S580EX II

Phottix
Артикул: NVF-5994

Phottix (36380) жесткий диффузор – штатный жесткий матовый пластиковый рассеиватель Phottix для вспышки Canon 580EX II. Одевается на головку вспышки. Рассеивает свет от вспышки по более широкой площади, смягчая светотень. Может находиться на вспышке постоянно.

Описание

