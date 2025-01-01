Phottix OC-E3 (38330) кабель дистанционного управления для TTL вспышки Canon

Артикул: NVF-707

С выносным TTL-синхрокабелем Phottix OC-E3 есть возможность использовать вспышки Canon и все совместимые вспышки с системой, на расстоянии около 1 метра от камеры при сохранении полной функциональности.

Совместим со вспышками Canon 430EX/430EXII, 580EX/580EXII.