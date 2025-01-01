images
Phottix OC-E3 (38330) кабель дистанционного управления для TTL вспышки Canon

Phottix OC-E3 (38330) кабель дистанционного управления для TTL вспышки Canon

Phottix
Артикул: NVF-707

С выносным TTL-синхрокабелем Phottix OC-E3 есть возможность использовать вспышки Canon и все совместимые вспышки с системой, на расстоянии около 1 метра от камеры при сохранении полной функциональности.

Совместим со вспышками Canon 430EX/430EXII, 580EX/580EXII.

Описание

Один разъем кабеля вставляется в крепление горячий башмак, другой – в основание вспышки. Разъем со стороны вспышки оснащен гнездом для штатива.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Обзор гибких светодиодных осветителей Falcon Eyes серии FlexLight
Обзор гибких светодиодных осветителей Falcon Eyes серии FlexLight
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Вивьен Майер
Вивьен Майер
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера