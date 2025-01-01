Falcon Eyes FGA-K9 комплект насадок для накамерных вспышек

Grifon MBH-700S – пластина с адаптером. Кронштейн дает возможность прикрепить различное студийное оборудование к потолку и стенам. Втулка имеет резьбу 1/4 дюйма.
Falcon Eyes FGA-K9 – большой творческий комплект насадок на внешнюю вспышку для модификации освещения.
Насадки имеют посадочный размер 68x48 мм, в комплект также входит портретная тарелка, коническая насадка, сфера, сотовая насадка с ячейками размером 2, 3, 4 мм и цветные фильтры.
Не требует переходника, крепление происходит прямо на вспышку.
Набор портативных насадок для модификации освещения на внешнюю вспышку – идеальный вариант для мобильных стробистских съемок. Насадки легкие, удобные, их просто устанавливать, подходят на все случаи фотосъемок.
Комплект состоит из следующих аксессуаров:
Все насадки из данного набора устанавливаются на вспышки с посадочным размером 68×48 мм. Например, Nikon
Grifon NVF-1300 – дополнительный приемник работает со студийными вспышками, с накамерными вспышками и, за счет дополнительных шнуров, может применяться как пульт дистанционного спуска затвора для фотоаппарата. На приемнике есть гнездо для зонта и крепление на стойку, что позволяет устанавливать его непосредственно на стойку или штатив без специальных держателей.
Внимание! При использовании с накамерными вспышками возможна работа только по центральному контакту (ручной режим).
