Falcon Eyes FGA-K9 комплект насадок для накамерных вспышек

Falcon Eyes
Артикул: VBR-202

Falcon Eyes FGA-K9 – большой творческий комплект насадок на внешнюю вспышку для модификации освещения.

Насадки имеют посадочный размер 68x48 мм, в комплект также входит портретная тарелка, коническая насадка, сфера, сотовая насадка с ячейками размером 2, 3, 4 мм и цветные фильтры.

Не требует переходника, крепление происходит прямо на вспышку.

Описание

Набор портативных насадок для модификации освещения на внешнюю вспышку – идеальный вариант для мобильных стробистских съемок. Насадки легкие, удобные, их просто устанавливать, подходят на все случаи фотосъемок. 

Комплект состоит из следующих аксессуаров:

  • коническая насадка - изготовлена из металла, длина 145 мм, диаметр выходного отверстия 40 мм. В комплекте две сотовые насадки с размером ячеек 2 мм и 3 мм;
  • сферический рассеиватель - изготовлен из пластика, размер 120×140 мм;
  • рефлектор - изготовлен из металла, с белой отражающей поверхностью, диаметр 145 мм. Предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света, отражающяя поверхность рефлектора смягчает переход из света в тень.
    • насадки и фильтры для рефлектора:
      • дефлектор - 3 шт. (белый, серебристый и золотой), превращает рефлектор в портретную тарелку, изготовлен из металла, применяется для смягчения светового потока, формирует умеренные по глубине и жесткости тени, благодаря этому часто применяется в портретной съемке.
      • сотовая насадка - 3 шт. (диаметр 130 мм, размер ячеек 2 мм, 3 мм и 4 мм), для получения более концентрированного и направленного светового потока;
      • цветные пластиковые фильтры - 4 шт. (желтый, синий, красный, белый). Применяются для создания цветового акцента на объекте съемки или фоне.

Все насадки из данного набора устанавливаются на вспышки с посадочным размером 68×48 мм. Например, Nikon SB-800, SB-600, SB-80DX, SB28, SB25 и другие.

Комплектация

  • Мини-рефлектор портретная тарелка – 1 шт.
  • Сотовая насадка с разными размерами ячейки – 3 шт.
  • Коническая насадка – 1 шт.
  • Рассеиватель сферический – 1 шт.
  • Шторки – 1шт.
  • Цветные рассеиватели для софтбокса (желтый, синий, белый, красный) – 4 шт.

 

