Falcon Eyes FGA-K9 комплект насадок для накамерных вспышек

Описание

Набор портативных насадок для модификации освещения на внешнюю вспышку – идеальный вариант для мобильных стробистских съемок. Насадки легкие, удобные, их просто устанавливать, подходят на все случаи фотосъемок.

Комплект состоит из следующих аксессуаров:

коническая насадка - изготовлена из металла, длина 145 мм, диаметр выходного отверстия 40 мм. В комплекте две сотовые насадки с размером ячеек 2 мм и 3 мм;

сферический рассеиватель - изготовлен из пластика, размер 120×140 мм;

рефлектор - изготовлен из металла, с белой отражающей поверхностью, диаметр 145 мм. Предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света, отражающяя поверхность рефлектора смягчает переход из света в тень. насадки и фильтры для рефлектора: дефлектор - 3 шт. (белый, серебристый и золотой), превращает рефлектор в портретную тарелку, изготовлен из металла, применяется для смягчения светового потока, формирует умеренные по глубине и жесткости тени, благодаря этому часто применяется в портретной съемке. сотовая насадка - 3 шт. (диаметр 130 мм, размер ячеек 2 мм, 3 мм и 4 мм), для получения более концентрированного и направленного светового потока; цветные пластиковые фильтры - 4 шт. (желтый, синий, красный, белый). Применяются для создания цветового акцента на объекте съемки или фоне.

