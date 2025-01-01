images
Falcon Eyes SR-CA отражатель с рассеивателем для накамерной вспышки

Falcon Eyes SR-CA отражатель с рассеивателем для накамерной вспышки

Falcon Eyes
Артикул: VBR-363

Falcon Eyes SR-CA – комплект состоит из рефлектора размером 180х150 мм и пластикового рассеивателя. Аксессуары могут быть быстро собраны и установлены на любую накамерную вспышку с помощью липучек.

Описание

Мини-софтбокс, который входит в комплект, служит для создания равномерного мягкого освещения, подходит для всех накамерных вспышек. Легко и быстро устанавливается с помощью липучек, компактен в сложенном виде. Рефлектор с серебристой отражающей поверхностью, размер 180x150. Применяется, как самостоятельно, для создания направленного и концентрированного пучка света (отражающая поверхность рефлектора смягчает переход из света в тень), так и с пластиковым рассеивателем (для смягчения и создания равномерной плотности светового пучка). Рефлектор и насадки изготовлены из пластика. В комплекте два рассеивателя – основной и дополнительный складной колпачок.

Характеристики:

  • рабочий размер софтбокса, см – 20x13,5
  • габаритные размеры софтбокса, см – 20x13,5x17

Комплектация

  • Мини-софтбокс – 1 шт.
  • Текстильная застежка-липучка – 1 шт.
  • Колпачок-рассеиватель – 1 шт.
  • Резиновое крепежное кольцо – 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Phottix (81430) Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором. Обзор
Phottix (81430) Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором. Обзор
Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера