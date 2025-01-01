Falcon Eyes SR-CA отражатель с рассеивателем для накамерной вспышки

Москва
Falcon Eyes SR-CA – комплект состоит из рефлектора размером 180х150 мм и пластикового рассеивателя. Аксессуары могут быть быстро собраны и установлены на любую накамерную вспышку с помощью липучек.
Мини-софтбокс, который входит в комплект, служит для создания равномерного мягкого освещения, подходит для всех накамерных вспышек. Легко и быстро устанавливается с помощью липучек, компактен в сложенном виде. Рефлектор с серебристой отражающей поверхностью, размер 180x150. Применяется, как самостоятельно, для создания направленного и концентрированного пучка света (отражающая поверхность рефлектора смягчает переход из света в тень), так и с пластиковым рассеивателем (для смягчения и создания равномерной плотности светового пучка). Рефлектор и насадки изготовлены из пластика. В комплекте два рассеивателя – основной и дополнительный складной колпачок.
Характеристики:
