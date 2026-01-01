Phottix SB-600 комплект из трех цветных диффузоров для вспышки Nikon

Временно нет в наличии

Phottix SB-600 – набор жестких матовых пластиковых рассеивателей для вспышки Nikon SB-600. Одевается на головку вспышки. Цвета: белый, желтый, зеленый.

