Phottix SB-600 комплект из трех цветных диффузоров для вспышки Nikon

Phottix
Артикул: NVF-2799

Phottix SB-600 – набор жестких матовых пластиковых рассеивателей для вспышки Nikon SB-600. Одевается на головку вспышки. Цвета: белый, желтый, зеленый.

Описание

