MagMod MagBeam Wildlife Kit отражатель с насадкой

Комплект позволяет использовать маски гобо для создания светотеневых рисунков. Набор включает в себя основную часть рассеиватель MagBeam, магнитную насадку на вспышку MagGrip и TeleLens.



Главная деталь набора – это рассеиватель светового потока MagBeam. Так же он служит для работы с масками гобо, цветными фильтрами и линзами. Со стороны, которая крепится к вспышке, есть небольшой паз, куда вставляются цветные фильтры или маски. Лицевая его часть так же имеет углубления для крепления линз. Так же MagBeam можно складывать и раскладывать, используется в трех положениях.



Насадка MagGrip, одевается на вспышку с усилием, но держится надежно и отлично выполняет свою работу. Магнитное крепление хорошо удерживает все, что к нему крепится.



Насадка TeleLens, работает по принципу линзы Френеля и увеличивает мощность вспышки на два или три стопа. Она изготовлена из тонкого пластика. Внимание!На линзе легко остаются следы пальцев.