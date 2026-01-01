MagMod MagBeam Wildlife Kit отражатель с насадкой

Набор насадок MagMod MagMask Standard для отражателя.
Набор масок гобо MagMask которые устанавливаются в насадку MagBeam и создают светотеневые рисунки на фоне или на самой модели. Изготовлены из нержавеющей стали.
Комплект MagMod MagBeam Wildlife Kit.
Набор используется для рассеивания световых потоков фотовспышки при фотосъемке. Материал изготовления: силикон, пластик. В работе отлично сочетается с масками гобо.
Комплект позволяет использовать маски гобо для создания светотеневых рисунков. Набор включает в себя основную часть рассеиватель MagBeam, магнитную насадку на вспышку MagGrip и TeleLens.
Главная деталь набора – это рассеиватель светового потока MagBeam. Так же он служит для работы с масками гобо, цветными фильтрами и линзами. Со стороны, которая крепится к вспышке, есть небольшой паз, куда вставляются цветные фильтры или маски. Лицевая его часть так же имеет углубления для крепления линз. Так же MagBeam можно складывать и раскладывать, используется в трех положениях.
Насадка MagGrip, одевается на вспышку с усилием, но держится надежно и отлично выполняет свою работу. Магнитное крепление хорошо удерживает все, что к нему крепится.
Насадка TeleLens, работает по принципу линзы Френеля и увеличивает мощность вспышки на два или три стопа. Она изготовлена из тонкого пластика. Внимание!На линзе легко остаются следы пальцев.
