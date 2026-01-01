Aputure AL-MX портативный осветитель 2800-6500К

Портативный осветитель Aputure AL-MX 2800-6500 К.
Компактный и легкий светодиодный осветитель совместим со всеми основными моделями фото- и видеокамер. Цветовая температура - 2800-6500 К. Выходная мощность - 8 Вт. Прибор питается от встроенной литий-полимерной батареи 3.7 V, 1800 mAh (зарядка через USB Type-C). Количество светодиодов - 128. Размер - 93x59,8x23,5 мм, вес - 280 г.
Накамерный, светодиодный светильник pocket-size формата, на базе 128 светодиодов с цветовой температурой от 2800 до 6500 К (bi-color). Прибор обеспечивает уровень освещенности на расстоянии 0,3 м - 2400 люкс, 0,5 м - 880 люкс, 1 м - 200 люкс.
Светильник имеет режим "boost mode", на 60 секунд даст сверхмощный поток света на 30 процентов ярче расчетного максимума. Заряжается с помощью USB кабеля.
Характеристики:
