Aputure AL-MW портативный осветитель 5600К

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Портативный осветитель Aputure AL-MW 5600К.
Компактный и легкий светодиодный осветитель совместим со всеми основными моделями фото- и видеокамер. Цветовая температура - 5600 К. Выходная мощность - 10 Вт. Прибор питается от встроенной литий-полимерной батареи 3800 мАч, 3,7 В (зарядка через USB Type-C). Размер - 117,5х43,5х32 мм.
Накамерный, светодиодный светильник pocket-size формата, с цветовой температурой 5600 К. Прибор обеспечивает уровень освещенности на расстоянии 0,3 м - 4000 люкс (6000 люкс в режиме Boost), 0,5 м - 1300 люкс, 1 м - 300 люкс.
В конструкции светильника впервые применена светодиодная технология СОВ, как на LED прожекторах студийного освещения линейки Light Storm.
Встроенная батарея на 3800 мАч обеспечивает прибору до 24 чаcов работы без подзарядки (на минимальной яркости). При максимальном уровне освещенности заряда аккумулятора хватит на 1,5 часа.
Корпус прибора изготовлен из алюминия и имеет уровень защиты IP68, что позволяет использовать его во время съемок под дождем без применения защитных боксов и даже проводить съемку в воде на глубине до 10 метров.
Осветитель поставляется с держателем для геля и рядом фильтров CTO и CTB.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
